Гвінет Пелтроу у стильному костюмі відвідала Тиждень моди в Парижі (фото)

Зірка екрану зробила ставку на темні відтінки. Гвінет позувала в діловому костюмі перед показом Saint Laurent.

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51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу відвідала Паризький тиждень моди. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану стала гостею показу жіночого одягу Saint Laurent весна-літо 2025 року в рамках Тижня моди у французькій столиці.

Гвінет одягнулася у великий сірий костюм із шовковою блузкою в тон. Колишня дружина Кріса Мартіна доповнила свій стильний образ парою чорних туфель з гострим носом.

Її світле волосся було розділено посередині та спадало прямо.

Бізнесвумен продемонструвала мінімальні аксесуари, одягнувши лише дві каблучки, і зробила димчастий макіяж очей. На показі Гвінет зʼявилася без свого чоловіка, сценариста Бреда Фелчака.

Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Паризький тиждень моди проходить з 23 вересня по 1 жовтня 2024 року. Глядачів очікує серія презентацій дизайнерів, що проводяться раз на пів року в столиці Франції. На подіум уже виходили Єва Лонгорія, Кара Делевінь, Джейн Фонда та інші знаменитості.

Нагадаємо, супермодель Белла Хадід вийшла на подіум у діловому костюмі.

Також Фокус писав про появу Ленні Кравіца та його доньки Зої на показі під час Паризького тижня моди.