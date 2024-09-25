Королева Норвегии Соня и Брижит Макрон посетили Парижскую неделю моды (фото)

Первая леди и монаршая особа появились в первом ряду показа Dior. Они гармонировали в темных образах.

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Королева Норвегии Соня и первая леди Франции Брижит Макрон посетили Парижскую неделю моды. Об этом пишет Hello Magazine.

Дуэт стал гостями показа Dior весна/лето 2025.

87-летняя королева Норвегии Соня присоединилась к первой леди Франции, 71-летней Брижит Макрон, в первом ряду показа, и они позировали для фото с генеральным директором дома моды Дельфин Арно.

Обе женщины были одеты в полностью черные наряды, а королева Соня добавила яркости, надев румяно-розовую шаль поверх своего плиссированного платья.

Королева Норвегии Соня и первая леди Франции Брижит Макрон Фото: Getty Images

Супруга Эммануэля Макрона также добавила к образу черную лаконичную сумочку Dior.

Аня Тейлор Джой, Натали Портман, Элизабет Дебики и Розамунд Пайк были среди звезд, присутствующих на показе в столице Франции.

Королева Норвегии Соня и Брижит Макрон Фото: Getty Images

Это не первый случай, когда норвежская королева появилась в первом ряду на показе мод. В январе на Неделе моды в Париже Соню сопровождала ее внучка Лия Айседора Бен.

Напомним, Белла Хадид впервые за два года вышла на подиум.

Также Фокус писал о появлении Гвинет Пэлтроу на Парижской неделе моды.