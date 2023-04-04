Никола Пельтц поделилась фото с вечеринки по случаю запуска напитка Бруклина Бекхэма

Никола Пельтц поддержала мужа Бруклина Бекхэма на вечеринке по случаю запуска его напитка We Sake.

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28-летняя американская актриса Никола Пельтц позировала для нескольких снимков с 24-летним Бруклином и его друзьями, включая Кая Гайосо, на мероприятии, состоявшемся во Fleur Room в Лос-Анджелесе.

Вечером Никола выглядела стильно, надев черное мини-платье с черно-золотым поясом-цепочкой и полупрозрачные колготки. В то время как Бруклин предпочел более повседневный образ — кремовый джемпер и индивидуальное колье We Sake.

"Я так горжусь тобой, @brooklynpeltzbeckham, прошлой ночью было так весело, что я люблю праздновать тебя!" @wedrinksake", — подписала девушка свою публикацию в Instagram.

Напиток Бруклина Бекхэма

В прошлом году стало известно, что Бруклин вошел в японскую алкогольную индустрию после того, как вместе с Пабло Риверой Сьеррой основал бренд саке. В ноябре он поделился роликом о своем последнем начинании.

Он начал свое видео со слов: "Привет всем, это Бруклин. И сегодня я с гордостью объявляю, что присоединяюсь к We Sake. Присоединение к We Sake объединяет многие из моих разных увлечений, включая мое увлечение Японией. Саке производится в Японии более 2000 лет, и мы знали, что должны чтить наследие, традиции и прочную связь с японской культурой".

Бруклин, который завершил свою карьеру фотографа, потому что скучал по дому, написал в подписи: "Я очень рад объявить, что присоединяюсь к @drinkwesake, не могу дождаться, когда вы, ребята, попробуете это ❤️".

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц собирают деньги на дом мечты.

Также Фокус писал о ссоре отца Николы Пельтц и организаторов ее свадьбы.