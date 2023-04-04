Нікола Пельтц поділилася фото з вечірки з нагоди запуску напою Брукліна Бекхема

Нікола Пельтц підтримала чоловіка Брукліна Бекхема на вечірці з нагоди запуску його напою We Sake.

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28-річна американська актриса Нікола Пельтц позувала для кількох знімків із 24-річним Брукліном та його друзями, включаючи Кая Гайосо, на заході, що відбувся у Fleur Room у Лос-Анджелесі.

Увечері Нікола виглядала стильно, одягнувши чорну міні-сукню з чорно-золотим поясом-ланцюжком та напівпрозорі колготки. У той час як Бруклін віддав перевагу більш повсякденному образу — кремовому джемперу та індивідуальному кольє We Sake.

"Я так пишаюся тобою, @brooklynpeltzbeckham, минулої ночі було так весело, що я люблю святкувати тебе!" @wedrinksake", — підписала дівчина свою публікацію в Instagram.

Напій Брукліна Бекхема

Минулого року стало відомо, що Бруклін увійшов до японської алкогольної індустрії після того, як разом із Пабло Ріверою Сьєррою заснував бренд саке. У листопаді він поділився роликом про свій останній почин.

Він почав своє відео зі слів: "Привіт усім, це Бруклін. І сьогодні я з гордістю оголошую, що приєднуюсь до We Sake. Приєднання до We Sake об'єднує багато моїх різних захоплень, включаючи моє захоплення Японією. Саке виробляється в Японії більше 2000 років, і ми знали, що маємо шанувати спадщину, традиції та міцний зв'язок з японською культурою".

Бруклін, який завершив свою кар'єру фотографа, тому що сумував за домом, написав у підписі: "Я дуже радий оголосити, що приєднуюсь до @drinkwesake, не можу дочекатися, коли ви, хлопці, спробуєте це ❤️".

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц збирають гроші на будинок мрії.

Також Фокус писав про сварку отця Миколи Пельтц та організаторів її весілля.