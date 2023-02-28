Батько Ніколи Пельтц ображав організаторів весілля доньки

Майже через рік після розкішної церемонії одруження Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема публіці стають відомі скандальні подробиці організації торжества.

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Батько американської акторки Ніколи Пельтц, мільярдер Нельсон Пельтц знущався над організатором весілля доньки, відповідно до судових документів. Про це пише Page Six.

Як відомо, зірка екрану найняла планувальників для свого весілля з Брукліном Бекхемом у квітні 2022, але через дев’ять днів її батько влаштував скандал через начебто погану роботу фахівців.

І документи, оприлюднені в рамках судового процесу, показують, що він підбурював одного планувальника, повторюючи кілька разів під час дзвінка: "Ти плачеш?"

Родина Пельтц найняли Ніколь Брагін і Аріанну Гріхальб з Plan Design всього за шість тижнів до церемонії у Флориді, і тепер подають на них до суду, стверджуючи, що вони відмовилися повернути депозит у розмірі 159 000 доларів. Організатори церемонії також подали зустрічний позов, стверджуючи, що сім'я порушила свій договір.

Судова битва вже виявила, що Нікола Пельтц та її мама керували хаотичною операцією планування, наповненою всілякими секретами та інтригами, а також надзвичайно вимогливою нареченою.

[ + – ] Батьки Ніколи Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Згідно з документами, Нельсон зателефонував Гріхальб, щоб звільнити її, сказавши: "Мені не подобається вести такі розмови. Моя дружина і моя дочка явно ставлять мене в дуже незручне становище".

Він попросив її переслати всі електронні листи щодо планування, якими пара обмінювалася з його дружиною та донькою.

У позовах говориться, що організаторка почала пересилати близько "700 електронних листів".

Через десять хвилин їй зателефонували знову, запитуючи, чи не плаче вона.

У позові коротко викладено ймовірну розмову:

Пельц: "Ти плачеш, Аріанно, ти плачеш?"

Гріхальб: "Ні, про що ви говорите?"

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, Нельсон Пельтц хотів скасувати весілля доньки.

Також Фокус писав про зустрічний позов організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема.