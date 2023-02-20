Батько Ніколи Пельтц хотів скасувати весілля доньки: деталі

Стали відомі чергові скандальні подробиці церемонії одруження американської акторки та сина зіркового подружжя Бекхемів.

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80-річний американський мільярдер та промисловик Нельсон Пельтц хотів скасувати весілля своєї доньки Ніколи та Брукліна Бекхема навесні 2022. Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що батько акторки сильно розчарований роботою організаторів торжества Ніколь Брагін та Аріанни Гріхальб. За кілька днів до самого весілля мільярдер звільнив їх, проте лише зараз почав вимагати повернення депозиту в розмірі 132 тисяч фунтів стерлінгів (шість мільйонів гривень).

Втім, планувальники весілля не погоджуються віддавати гроші та подали зустрічний позов на американського мільярдера. Вони вимагають компенсації в розмірі понад 41 тисячі фунтів стерлінгів (близько 1,8 млн грн).

Також виявилося, що дружина Брукліна Бекхема в день торжества вирішила зробити зачіску та макіяж за 85 тисяч фунтів стерлінгів (близько 3,8 млн грн). Втім, акторка боялася називати суму своєму коханому, а тим більше його матері, з якою в Ніколи і так напружені стосунки, адже в день весілля зірка екрану відмовилася надягнути сукню бренду Вікторії Бекхем.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Спочатку батьку Ніколи взагалі не подобалася концепція весілля, згодом його вмовила дружина піти на зустріч доньці. Втім, з часом випливають усе більше скандальних подробиць того дня.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham

Нагадаємо, батько Ніколи Пельтц подає в суд на організаторів весілля доньки.

Також Фокус писав про сюрприз Брукліна Бекхема для дружини на День закоханих 2023.