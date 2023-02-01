Батько Ніколи Пельтц подає до суду на планувальника її весілля з Брукліном Бекхемом

Весілля Ніколи та Брукліна було ще минулого року, але скандали довкола нього не вщухають.

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Весілля Ніколи Пельтц і Брукліна Бекхема відбулося ще 9 квітня 2022 року, і стало головною подією минулорічної весни. Однак потім з'ясувалося, що в нареченої були проблеми з весільною сукнею, скандал зі свекрухою Вікторією Бекхем, а тепер з'ясувалося, що її батько, мільярдер Нельсон Пельтц, подає до суду на агентство, яке займалося плануванням свята. Про це пише Daily Mail.

Нікола Пельтц змінила три фірми, перш ніж знайшла відповідну, і друга з них так і не повернула депозит 159 тисяч доларів.

[ + – ] Весілля Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема

Нельсон Пельтц подає до суду на Ніколь Брагін та Аріану Грихальбу, голів другої фірми, яких звільнили через дев'ять днів після того, як Нікола "втомилася" від їхніх помилок.

Перший планувальник Престон Бейлі пішов у відставку за шість тижнів до заходу. Зрештою усю роботу зробила Мішель Рагос, яка взяла підвищену плату, бо працювала понаднормово.

А в останню хвилину весілля Ніколи та Брукліна могло залишитися без музикантів та дизайнера. Той буквально був в істериці через стрес.

Ці нові подробиці з'явилися вчора — разом із текстами, написаними Ніколою одному з планувальників. Вони фігурують у документах, поданих її батьком до суду, який зараз також бореться за місце у раді директорів Disney.

Нельсон Пельтц подає до суду на двох організаторів вечірок, стверджуючи, що вони відмовляються повернути йому заставу в розмірі 159 000 доларів, яку він їм дав.

[ + – ] Весілля Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема

Пельтц і його дружина Клаудія зв'язалися з Ніколь Брагін та Аріанною Грихальбою через їхню фірму Plan Design Events у березні 2022 року, після того, як вони позбулися свого першого планувальника, обожнюваного знаменитостями Престона Бейлі. Того було звільнено з незрозумілої причини.

У своєму юридичному документі 80-річний Пельтц каже, що Бейлі зіткнувся з "проблемами" під час планування масштабного заходу, який відбувся у сімейному маєтку в Палм-Біч, штат Флорида, 9 квітня і, за повідомленнями, коштувало майже 3,5 мільйони доларів.

Список гостей містив понад п'ятсот осіб, зокрема численних знаменитостей, спортсменів, високопосадовців та інших впливових осіб, які приїхали з усього світу, щоб привітати Ніколу та Брукліна.

Бейлі, який планував весілля Іванки Трамп із Джаредом Кушнером, був звільнений, його змінники повинні були продовжити з того місця, де він закінчив, але вони, через дев'ять днів, після внесення депозиту в розмірі 159 000 доларів, не змогли впоратися зі списком VIP-гостей.

"Відомість весільної пари у поєднанні з очікуваною присутністю багатьох високопоставлених гостей вимагали, щоб організатор весілля мав досвід і персонал для планування, координації та проведення весільного заходу очікуваного масштабу та складності", — кажуть юристи Нельсона у позові.

Намагаючись повернути свої гроші, він розкрив деякі інтимні подробиці зіркового заходу.

Він додав скріншоти групового чату між ним, планувальниками і Ніколою. І з них стало зрозуміло, що організатори не могли впоратися зі списком гостей і не відповідали Ніколі вчасно.

Нагадаємо, фото Ніколи та Брукліна з'явилися після весілля у Vogue. А сам Бекхем пізніше зізнався, що дуже хвилювався у день урочистостей.