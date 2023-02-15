Нікола Пельтц показала, як її привітав Бруклін Бекхем з Днем закоханих (фото)

Зіркова пара уклала офіційний шлюб у квітні 2022.

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28-річна американська акторка Нікола Пельтц показала, як її привітав з Днем закоханих чоловік Бруклін Бекхем. Святковим знімком зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

"З Днем святого Валентина! Найкращий спосіб прокинутися ❤️❤️❤️ Я так тебе люблю, крихітко!! Мені так пощастило, що я маю тебе назавжди!" — підписала публікацію Нікола Пельтц.

На фото син Вікторії та Девіда Бекхемів позує з величезним серцем, створеним з троянд. 23-річний Бруклін одягнутий лише в білий рушник та чорну кепку.

[ + – ] Бруклін Бекхем привітав Ніколу Пельтц з Днем закоханих

"Лол, він збирається кинути це!!" — з гумором прокоментувала фото Брукліна подруга зіркового подружжя, співачка Селена Гомес.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем уклали офіційний шлюб у квітні 2022. Після цього син зіркового подружжя остаточно перебрався у США та додав до свого прізвища частинку "Пельтц", що дуже не сподобалося його матері.

Розкішна церемонія одруження відбулася в маєтку батька Ніколи, американського мільярдера Нельсона Пельтца, з видом на океан. Спільних дітей у подружжя наразі немає.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, Нікола Пельтц та Селена Гомес приміряли однакові образи.

Також Фокус писав про вихід Ніколи Пельтц у світ у піджаку за 270 тисяч гривень.