Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Селена Гомес та Нікола Пельтц приміряли однакові образи (фото)

мСелена Гомес та Нікола Пельтц, Селена Гомес та Нікола Пельтц тату, Селена Гомес та Нікола Пельтц дружать
Фото: nicolaannepeltz/Instagram | Селена Гомес та Нікола Пельтц

Останнім часом знаменитості усе більше часу проводять разом.

Related video

30-річна американська співачка Селена Гомес та акторка Нікола Пельтц приміряли однакові образи. Знімками артистка поділилася у своєму Instagram.

Знаменитості провели вечір разом та продемонстрували парні аутфіти для подруг — чорні кофтинки та хутряні шапки.

"Я дуже сильно тебе люблю", — прокоментувала знімки Нікола Пельтц.

"Дві мої улюблені дівчинки! ❤️❤️", — написав голлівудський нейл-майстер Том Бачик, який часто робить манікюр як для Селени, так і для Ніколи.

Селена Гомес та Нікола Пельтц

Новий 2023 рік знаменитості також зустріли разом в однакових сукнях. Зокрема подруги продемонстрували парні татуювання на своїх руках.

Нещодавно стало відомо про роман Селени Гомес та діджея Ендрю Таггарта. Пару вже кілька разів помічали на побаченнях, а інсайдери розповідають про ніжні почуття співачки до свого нового коханого.

Щодо Ніколи, то вона у квітні 2022 одружилася із сином зіркового подружжя Бекхем Брукліном. Подружжя переїхало до США та рідко навідує родичів у Європі.

Нагадаємо, Селена Гомес познайомила свою 9-річну сестру з Брукліном Бекхемом та його дружиною.

Також Фокус писав про парні татуювання Селени Гомес та Ніколи Пельтц.