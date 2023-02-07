Селена Гомес та Нікола Пельтц приміряли однакові образи (фото)

Останнім часом знаменитості усе більше часу проводять разом.

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30-річна американська співачка Селена Гомес та акторка Нікола Пельтц приміряли однакові образи. Знімками артистка поділилася у своєму Instagram.

Знаменитості провели вечір разом та продемонстрували парні аутфіти для подруг — чорні кофтинки та хутряні шапки.

"Я дуже сильно тебе люблю", — прокоментувала знімки Нікола Пельтц.

"Дві мої улюблені дівчинки! ❤️❤️", — написав голлівудський нейл-майстер Том Бачик, який часто робить манікюр як для Селени, так і для Ніколи.

[ + – ] Селена Гомес та Нікола Пельтц

Новий 2023 рік знаменитості також зустріли разом в однакових сукнях. Зокрема подруги продемонстрували парні татуювання на своїх руках.

Нещодавно стало відомо про роман Селени Гомес та діджея Ендрю Таггарта. Пару вже кілька разів помічали на побаченнях, а інсайдери розповідають про ніжні почуття співачки до свого нового коханого.

Щодо Ніколи, то вона у квітні 2022 одружилася із сином зіркового подружжя Бекхем Брукліном. Подружжя переїхало до США та рідко навідує родичів у Європі.

Нагадаємо, Селена Гомес познайомила свою 9-річну сестру з Брукліном Бекхемом та його дружиною.

Також Фокус писав про парні татуювання Селени Гомес та Ніколи Пельтц.