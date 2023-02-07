Селена Гомес и Никола Пельтц примерили одинаковые образы (фото)

В последнее время знаменитости все больше времени проводят вместе.

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30-летняя американская певица Селена Гомес и актриса Никола Пельтц примерили одинаковые образы. Снимками артистка поделилась в своем Instagram.

Знаменитости провели вечер вместе и продемонстрировали парные аутфиты для подруг – черные кофточки и меховые шапки.

"Я очень сильно тебя люблю", — прокомментировала снимки Никола Пельтц.

"Две мои любимые девочки! ❤️❤️", — написал голливудский нейл-мастер Том Бачик, часто делающий маникюр как для Селены, так и для Николы.

[ + – ] Селена Гомес и Никола Пельтц

Новый 2023 знаменитости также встретили вместе в одинаковых платьях. В частности, подруги продемонстрировали парные татуировки на своих руках.

Недавно стало известно о романе Селены Гомес и диджея Эндрю Таггарта. Пару уже несколько раз замечали на свиданиях, а инсайдеры рассказывают о нежных чувствах певицы к своему новому возлюбленному.

Что касается Николы, то она в апреле 2022 года вышла замуж за сына звездных супругов Бекхэмов Бруклина. Супруги переехали в США и редко навещают родственников в Европе.

Напомним, Селена Гомес познакомила свою 9-летнюю сестру с Бруклином Бекхэмом и его супругой.

Также Фокус писал о парных татуировках Селены Гомес и Николы Пельтц.