Селена Гомес и Никола Пельтц примерили одинаковые образы (фото)
В последнее время знаменитости все больше времени проводят вместе.
30-летняя американская певица Селена Гомес и актриса Никола Пельтц примерили одинаковые образы. Снимками артистка поделилась в своем Instagram.
Знаменитости провели вечер вместе и продемонстрировали парные аутфиты для подруг – черные кофточки и меховые шапки.
"Я очень сильно тебя люблю", — прокомментировала снимки Никола Пельтц.
"Две мои любимые девочки! ❤️❤️", — написал голливудский нейл-мастер Том Бачик, часто делающий маникюр как для Селены, так и для Николы.
Новый 2023 знаменитости также встретили вместе в одинаковых платьях. В частности, подруги продемонстрировали парные татуировки на своих руках.
Недавно стало известно о романе Селены Гомес и диджея Эндрю Таггарта. Пару уже несколько раз замечали на свиданиях, а инсайдеры рассказывают о нежных чувствах певицы к своему новому возлюбленному.
Что касается Николы, то она в апреле 2022 года вышла замуж за сына звездных супругов Бекхэмов Бруклина. Супруги переехали в США и редко навещают родственников в Европе.
Напомним, Селена Гомес познакомила свою 9-летнюю сестру с Бруклином Бекхэмом и его супругой.
Также Фокус писал о парных татуировках Селены Гомес и Николы Пельтц.