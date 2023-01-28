Нікола Пельтц сходила на побачення з Брукліном Бекхемом у піджаку за 270 тисяч гривень (фото)

Зіркова пара відвідала приватну вечірку у Лос-Анджелесі.

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23-річного британського кухаря та фотографа Брукліна Бекхема помітили на побаченні з його дружиною, американською акторкою Ніколою Пельтц. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару "зловили" папараці, коли ті виходили з приватної вечірки у Лос-Анджелесі.

Син Вікторії та Девіда Бекхема обрав для виходу зелений светр, який поєднав із синіми класичними джинсами та темними черевиками. Шеф-початківець засукав рукава, щоб відкрити свої татуйовані руки, і доповнив вечірній образ набором золотих прикрас.

Тим часом 28-річна Нікола виглядала елегантно в чорному піджаку, що облягав фігуру, і в тонких штанах із завищеною талією з плямами. У руках донька американського мільярдера Нельсона Пельтца тримала лаконічну чорну сумочку, а її волосся було укладене легкими хвилями.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц у Лос-Анджелесі

Зазначимо, що піджак Ніколи від Chanel коштує понад 5 тисяч фунтів стерлінгів (близько 270 тисяч гривень).

Син зіркового подружжя Бекхем та американська акторка одружилися навесні 2022, попри те, що пропозицію своїй коханій кухар та фотограф зробив ще влітку 2020.

Нагадаємо, Нікола Пельтц показала навичку свого чоловіка робити манікюр.

Також Фокус писав про зйомку Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема для Vogue у стилі 70-х.