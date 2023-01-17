Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц знялися для Vogue у стилі 70-х

Зіркова пара є найвпливовішою у світі моди.

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23-річний британський фотограф Бруклін Бекхем і 27-річна американська акторка Нікола Пельтц знялися для лютневого випуску Vogue, представивши останню модну джинсову тенденцію.

Молодята були сфотографовані в Сімі-Веллі, штат Каліфорнія. Автором зйомки став Деном Мартенсен. Стиль молодят створив Макс Ортега. Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц постали в різних образах, створених з одягу й аксесуарів таких брендів як Dior, Diesel, Dolce & Gabbana, Rhude, Louis Vuitton, Loewe, Maison Margiela.

"Джинси із широкими штанинами та їх атмосфера 1970-х років знову є силою природи, і вони знаходяться у верхній частині наших списків покупок для 2023", — пояснюється в публікації Vogue, — "Тут Нікола Пельтц Бекхем і Бруклін Бекхем демонструють чудеса ідеальної пари… Як з'ясувалося, все, що вам потрібно, — це любов і відмінні широкі джинси".

"Дякую велике Vogue, що запросили нас. Цей день був просто райським", — написала Нікола у своєму Instagram-акаунті.

Нагадаємо, Селена Гомес і Нікола Пельтц зустріли Новий рік 2023 року в однакових сукнях.

Також Фокус писав, що Нікола Пельтц показала, як Бруклін Бекхем робить їй манікюр.