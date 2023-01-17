Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц снялись для Vogue в стиле 70-х

Звездная пара является влиятельной в мире моды.

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23-летний британский фотограф Бруклин Бекхэм и 27-летняя американская актриса Никола Пельтц снялись для февральского выпуска Vogue, представив последнюю модную джинсовую тенденцию.

Молодожены были сфотографированы в Сими-Вэлли, штат Калифорния. Автором съемки ста Дэном Мартенсен. Стиль молодоженов создал Макс Ортега. Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц предстали в различных образах, созданных из одежды и аксессуаров таких брендов, как Dior, Diesel, Dolce & Gabbana, Rhude, Louis Vuitton, Loewe, Maison Margiela.

"Джинсы с широкими штанинами и их атмосфера 1970-х годов снова являются силой природы, и они находятся в верхней части наших списков покупок для 2023", — поясняется в публикации Vogue, — "Здесь Никола Пельтц Бекхэм и Бруклин Бекхэм демонстрируют чудеса идеальной пары… Как оказалось, все, что вам нужно, — это любовь и отличные широкие джинсы".

"Спасибо большое Vogue, что пригласили нас. Этот день был просто райским", — написала Никола в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, Селена Гомес и Никола Пельтц встретили Новый год 2023 в одинаковых платьях.

Также Фокус писал, что Никола Пельтц показала, как Бруклин Бекхэм делает ей маникюр.