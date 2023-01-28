Никола Пельтц сходила на свидание с Бруклином Бекхэмом в пиджаке за 270 тысяч гривен (фото)

Звездная пара посетила приватную вечеринку в Лос-Анджелесе.

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23-летнего британского повара и фотографа Бруклина Бекхэма заметили на свидании с его супругой, американской актрисой Николой Пельтц. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару "поймали" папарацци, когда те выходили из частной вечеринки в Лос-Анджелесе.

Сын Виктории и Дэвида Бекхэма выбрал для выхода зеленый свитер с синими классическими джинсами и темными ботинками. Начинающий шеф закатал рукава, чтобы открыть свои татуированные руки, и дополнил вечерний образ набором золотых украшений.

Тем временем 28-летняя Никола выглядела элегантно в облегавшем фигуру черном пиджаке и тонких брюках с завышенной талией с пятнами. В руках дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца держала лаконичную черную сумочку, а ее волосы были уложены легкими волнами.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в Лос-Анджелесе

Отметим, что пиджак Николы от Chanel стоит более 5 тысяч фунтов стерлингов (около 270 тысяч гривен).

Сын звездных супругов Бекхэм и американская актриса поженились весной 2022 года, несмотря на то, что предложение своей возлюбленной повар и фотограф сделал еще летом 2020.

Напомним, Никола Пельтц показала навык своего мужа делать маникюр.

Также Фокус писал о съемке Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма для Vogue в стиле 70-х.