Никола Пельтц показала, как ее поздравил Бруклин Бекхэм с Днем влюбленных (фото)

Звездная пара заключила официальный брак в апреле 2022 года.

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28-летняя американская актриса Никола Пельтц показала, как ее поздравил с Днем влюбленных муж Бруклин Бекхэм. Праздничным снимком звезда экрана поделилась в своем Instagram.

"С Днем святого Валентина! Лучший способ проснуться ❤️❤️❤️ Я так тебя люблю, крошка!! Мне так повезло, что ты есть у меня всегда!" – подписала публикацию Никола Пельтц.

На фото сын Виктории и Дэвида Бекхэма позирует с огромным сердцем, созданным из роз. 23-летний Бруклин одет только в белое полотенце и черную кепку.

[ + – ] Бруклин Бекхэм поздравил Николу Пельтц с Днем влюбленных

"Лол, он собирается бросить это!!" – с юмором прокомментировала фото Бруклина подруга звездных супругов, певица Селена Гомес.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм заключили официальный брак в апреле 2022 года. После этого сын звездных супругов окончательно перебрался в США и добавил к своей фамилии частицу "Пельтц", что очень не понравилось его матери.

Роскошная церемония бракосочетания состоялась в имении отца Николы, американского миллиардера Нельсона Пельтца, с видом на океан. Общих детей у супругов пока нет.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Напомним, Никола Пельтц и Селена Гомес примеряли одинаковые образы.

Также Фокус писал о выходе Николы Пельтц в свет в пиджаке за 270 тысяч гривен.