"Хуліган-мільярдер". Організатори весілля Ніколи Пельтц подали зустрічний позов на її батька

Хоч весілля Ніколи Пельтц і Брукліна Бекхема відбулося ще 9 квітня 2022 року, скандали не вщухають досі.

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Організатори гучного весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц, яке було головною світською подією минулої весни, подають зустрічний позов до батька Ніколи, мільярдера Нельсона Пельтца, називаючи його "хуліганом-мільярдером". Той раніше через суд вимагав повернути йому депозит у розмірі 159 тисяч доларів. Він заявив, що організаторки весілля Ніколь Брагін і Аріанна Гріхальб були некомпетентні. До речі, всього організацією урочистостей по черзі займалися одразу три агенції. Брагін і Гріхальб були другими. Про це повідомляє Daily Mail.

Також Брагін і Гріхальб подали до суду на Ніколу, її матір Клаудію та весільного дизайнера Ріші Пателя, вимагаючи відшкодувати збитки в розмірі близько 49 тисяч доларів, не рахуючи витрат, які можуть становити сотні тисяч доларів.

Скандал навколо торішнього весілля Ніколи Пельтц і Брукліна Бекхема, як виявилося, тільки набирає обертів, і з'ясовуються нові неприємні подробиці. Розкішне свято, на яке, за чутками, витратили близько 3 мільйонів доларів, планувалося поспіхом ,і його в якийсь момент взагалі хотіли скасувати.

Нельсон Пельтц найняв Ніколь Брагін і Аріанну Гріхальб із Plan Design Events після того, як розірвав контракт із іконою весільної індустрії Престоном Бейлі. Той працював над організацією близько року, але відмовився за кілька місяців до наміченої дати через завантажений графік.

[ + – ] Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем на своєму весіллі

Брагін і Гріхальб найняли, щоб виправити становище. У результаті їх звільнили за кілька тижнів до весілля, і триденне свято планував Мішель Рагос, якому заплатили більше за обумовлену суму за понаднормові.

80-річний мільярдер Нельсон Пельтц стверджує, що Брагіна і Гріхальб звільнили через некомпетентність. Ті завдали удару у відповідь, назвавши Пельтца "хуліганом-мільярдером".

Усі подробиці стали відомі зі 188-сторінкового позову, який подали Брагін і Гріхальб до суду у Флориді після того, як Пельтц подав до суду на них, вимагаючи повернути свій депозит у розмірі 159 000 доларів.

Виявилося, що весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц, яке так було ідеальним на сторінках Vogue, насправді було настільки хаотичним, що батько нареченої навіть назвав його "лайняним шоу" і хотів його скасувати, але його дружина Клаудія буквально благала його цього не робити, оскільки це "зруйнувало б кар'єру Ніколи".

Нікола Пельтц витратила 100 тисяч на зачіску та макіяж, а її мати просила планувальників не говорити про це її чоловікові, бо він "вб'є її та буде дуже злий".

Компанія Брагін і Гріхальб із організації урочистостей Plan Design Events була найнята в лютому 2022 року, всього за шість тижнів до розкішного весілля. Як відомо, на заході були присутні понад 500 гостей, у тому числі телевізійний шеф-кухар Гордон Рамзі, "Відчайдушна домогосподарка" Єва Лонгорія, колеги Вікторії зі Spice Girls Мел Бі та Мел Сі, а також колишній товариш Девіда Бекхема з команди "Манчестер Юнайтед" Філ Невілл.

[ + – ] Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем на своєму весіллі Фото: nicolaannepeltzbeckham

Планувальники погодилися на гонорар у розмірі 318 тисяч доларів, і Пельц вніс депозит у розмірі половини цієї суми.

Але вони виявили, що робота з планування весілля перебуває в повному безладді. Судові документи містять сотні повідомлень у чаті WhatsApp і електронних листів, із яких випливає, що не було готово нічого. Не було замовлено торт, перукарі, візажисти, фотографи та відеооператори. Також ніхто не переймався замовленням квітів.

Брагін і Гріхальб кажуть, що працювали по 17 годин на день, щоб задовольнити потреби своїх клієнтів, до того ж Пельтці дуже наполягали, щоб про всі негаразди не дізналася Вікторія Бекхем.

"І Клаудія, і Нікола наполягали на тому, щоб Вікторія Бекхем не знала про будь-які помилки, пов'язані з поточним плануванням весілля її сина, включаючи будь-які помилки зі списком гостей", — ідеться в позові суду.

І хоч вони критикували родину Пельтц, до Брукліна Бекхема в них претензій не було. Його вони назвали "ідеальним джентльменом" і зазначили, що він усіляко їх підтримував і хвалив їхню роботу.

Нікола Пельтц відмовлялася говорити з планувальниками свого весілля телефоном, вимагаючи надсилати їй електронні листи або повідомлення. Вона відмовлялася заходити в додаток, у якому гості підтверджували свою присутність, і вимагала списки гостей.

"Я багато разів говорила. Мені не потрібна програма або документ Google. Просто смс або лист. Просто. Стара школа. Ось як це подобається моїй мамі та мені!" — вимагала вона в повідомленнях із граматичними помилками.

[ + – ] Нікола Пельтц зі своєю матір'ю Фото: nicolaannepeltzbeckham [ + – ] Нельсон і Клаудія Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Також вона вимагала, щоб квіти були "білішими", стверджувала за день до весілля, що фокусник Девід Блейн розважатиме гостей безплатно, та зажадала замінити всіх музикантів у вибраній групі, окрім солістки.

Також вона вимагала звільнити весь персонал, найнятий попереднім організатором, бо вони "не хотіли працювати у вихідні" та "коли сонце сідає".

А Клаудія, мати Ніколи, вимагала запросити принца Гаррі та Меган Маркл. Бруклін Бекхем, до речі, брав участь лише в організації меню, але Нікола заявила, що вона йому не довіряє, і його ідеї не були втілені в життя.

У результаті, коли Клаудія Пельтц звільнила організаторів весіль, а ті поцікавилися чому, Нельсон Пельтц відповів, що не хоче про це говорити й має людей для подібних розмов.

Нагадаємо, фото Ніколи та Брукліна з'явилися після весілля у Vogue. А сам Бекхем пізніше зізнався, що дуже хвилювався в день урочистостей. Пізніше стався скандал із Вікторією Бекхем, яка, як стверджує Нікола, хотіла, щоб вона була в сукні її бренду на весіллі. Але та, зрештою, обрала вбрання від Valentino.