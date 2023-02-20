"Хулиган-миллиардер". Организаторы свадьбы Николы Пельтц подали встречный иск на ее отца

Хоть свадьба Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма состоялась еще 9 апреля 2022 года, скандалы не утихают до сих пор.

Related video

Организаторы нашумевшей свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, которая была главным светским событием прошлой весны, подают встречный иск к отцу Николы, миллиардеру Нельсону Пельтцу, называя его "хулиганом-миллиардером". Тот ранее через суд потребовал вернуть ему депозит в размере 159 тысяч долларов. И заявил, что организаторы свадьбы Николь Брагин и Арианна Грихальба были некомпетентны. К слову, всего организацией торжества по очереди занимались сразу три агентства. Брагин и Грихальба были вторыми. Об этом сообщает Daily Mail.

Также Брагин и Грихальб подали в суд на Николу, ее мать Клаудию и свадебного дизайнера Риши Пателя, требуя возместить ущерб в размере около 49 тысяч долларов, не считая расходов, которые могут составить сотни тысяч долларов.

Скандал вокруг прошлогодней свадьбы Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма, как, оказалось, только набирает обороты. И выясняются новые нелицеприятные подробности. Роскошное торжество, на которое, по слухам, было потрачено около 3 миллионов долларов, планировалось в спешке и его в какой-то момент вообще хотели отменить.

Нельсон Пельтц нанял Николь Брагин и Арианну Грихальб из Plan Design Events после того, как расторг контракт с иконой свадебной индустрии Престоном Бэйли. Тот трудился над организацией около года, но отказался за несколько месяцев до намеченной даты из-за загруженного графика.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм на своей свадьбе

Брагин и Грихальб наняли, чтобы исправить положение. В итоге их уволили за несколько недель до свадьбы и трехдневного торжество планировала Мишель Рагос, которой заплатили больше оговоренной суммы за сверхурочные.

80-летний миллиардер Нельсон Пельц утверждает, что Брагин и Грихальб были уволены из-за некомпетентности. Те нанесли ответный удар, назвав Пельца "хулиганом-миллиардером".

Все подробности стали известны из 188-страничного иска, который подали Брагин и Грихальб в суд во Флориде после того, как Пельтц подал в суд на них, требуя вернуть свой депозит в размере 159 000 долларов.

Оказалось, что свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, которая так идеально выглядела на страницах Vogue, на самом деле была настолько хаотичной, что отец невесты даже назвал ее "дерьмовым шоу" и хотел ее отменить, но его жена Клаудия буквально умоляла его этого не делать, поскольку это "разрушило бы карьеру Николы".

Никола Пельтц потратила 100 тысяч на прическу и макияж, а ее мать просила планировщиков не говорить об этом ее мужу, потому что он "убьет ее и будет очень зол".

Компания Брагин и Грихальб по организации торжеств Plan Design Events была нанята в феврале 2022 года, всего за шесть недель до роскошной свадьбы. Как известно, на мероприятии присутствовало более 500 гостей, в том числе телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи, "Отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория, коллеги Виктории по Spice Girls Мел Би и Мел Си, а также бывший товарищ Дэвида Бекхэма по команде "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм на своей свадьбе Фото: nicolaannepeltzbeckham

Планировщики согласились на гонорар в размере 318 тысяч долларов и Пельц внес депозит в размере половины этой суммы.

Но они обнаружили, что работа по планировке свадьбы находится в полном беспорядке. Судебные документы содержат сотни сообщений в чате WhatsApp и электронных писем, из которых следует, что не было готово ничего. Не был заказан торт, парикмахеры, визажисты, фотографы и видеооператоры. Также никто не озаботился заказом цветов.

Брагин и Грихальба говорят, что работали по 17 часов в день, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, причем Пельтцы очень настаивали, чтобы о всех неурядицах не узнала Виктория Бекхэм.

"И Клаудия, и Никола настаивали на том, что Виктория Бекхэм не знала о каких-либо ошибках, связанных с текущим планированием свадьбы ее сына, включая любые ошибки со списком гостей", — говорится в иске суда.

И хоть они критиковали семью Пельтц, к Бруклину Бекхэму у них претензий не блыоо. Его они назвали "идеальным джентльменом" и отметили, что он всячески их поддерживал и хвалил их работу.

Никола Пельтц отказывалась говорить с планировщиками своей свадьбы по телефону, требуя присылать ей электронные письма, или сообщения. Она отказывалась входить в приложение, в котором гости подтверждали свое присутствие и требовала списки гостей.

"Я много раз говорила. Мне не нужно приложение или документ Google. Просто смс или письмо. Простое. Старая школа. Вот как это нравится моей маме и мне!", — требовала она в сообщениях с грамматическими ошибками.

[ + – ] Никола Пельтц со своей матерью Фото: nicolaannepeltzbeckham [ + – ] Нельсон и Клаудия Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Также она требвоала, чтобы цветы были "более белыми", утверждала за день до свадьбы, что фокусник Дэвид Блейн будет развлекать гостей бесплатно, и потребовала заменить всех музыкантов в выбранной группе кроме солистки.

Также она потребовала уволить весь персонал, нанятый предыдущим организатором, потому что они "не хотели работать по выходным" и "когда солнце садится".

А Клаудия, мать Николы, требовала пригласить принца Гарри и Меган Маркл. Бруклин Бекхэм, к слову, принимал участие лишь в организации меню, но Никола заявила, что она ему не доверяет и его идеи не были воплощены в жизнь.

В итоге, когда Клаудия Пельтц уволила организаторов свадеб, а те поинтересовались почему, Нельсон Пельтц ответил, что не хочет об этом говорить и у него есть люди для подобных бесед.

Напомним, фото Николы и Бруклина появились после свадьбы в Vogue. А сам Бекхэм позже признался, что очень волновался в день торжества. Позже последовал скандал с Викторией Бекхэм, которая, как утверждает Никола, хотела, чтобы она была в платье ее бренда на свадьбе. Но та, в итоге, выбрала наряд от Valentino.