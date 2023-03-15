Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем збирають гроші на "будинок мрії"

Зіркова пара планує остаточно оселитися у Лос-Анджелесі.

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28-річна американська акторка Нікола Пельтц зізналася, що вони з Брукліном Бекхемом збирають гроші на "будинок мрії", попри те, що їхні батьки доволі заможні люди. Про це пише Daily Mail.

Донька американського мільярдера та промисловика Нельсона Пельтца поділилася своїми сподіваннями "заощадити гроші", щоб придбати будинок і "пустити туди сімейні корені" з чоловіком Брукліном Бекхемом.

Зірка екрану пояснила, що пара сподівається виховувати дітей у Лос-Анджелесі через робочі зобов’язання, тому наразі вони намагаються зібрати кошти на свій "будинок мрії".

Як відомо, батько Ніколи Пельтц має статки в розмірі 2,7 млрд доларів. Тим часом батьки Брукліна, Вікторія та Девід Бекхеми, також володіють розкішним майном та крупними сумами.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Раніше 28-річна акторка розповідала, що вона та 24-річний Бруклін хотіли б створити сім’ю в Нью-Йорку, але вирішили працювати над поселенням у Лос-Анджелесі.

Вона поділилася: "Колись у нас був будинок у Лос-Анджелесі, але ми продали його, тому що думали: "О, ми збираємося на деякий час поїхати до Флориди". А потім ми кажемо: "Ні, просто жартую, ми повинні бути в Лос-Анджелесі по роботі". Це було так нерозумно з нашого боку".

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, Нікола Пельтц хоче зіграти ще одне весілля з Брукліном Бекхемом.

Також Фокус писав про ніжний манікюр на весну 2023 від Ніколи Пельтц.