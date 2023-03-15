Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм собирают деньги на "дом мечты"

Звездная пара планирует окончательно поселиться в Лос-Анджелесе.

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28-летняя американская актриса Никола Пельтц призналась, что они с Бруклином Бекхэмом собирают деньги на "дом мечты", несмотря на то, что их родители довольно состоятельные люди. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь американского миллиардера и промышленника Нельсона Пельтца поделилась своими надеждами "сэкономить деньги", чтобы приобрести дом и "пустить туда семейные корни" с мужем Бруклином Бекхэмом.

Звезда экрана объяснила, что пара надеется воспитывать детей в Лос-Анджелесе из-за рабочих обязательств, поэтому они пытаются собрать средства на свой "дом мечты".

Как известно, отец Николы Пельтц имеет состояние в размере 2,7 млрд долларов. Тем временем родители Бруклина, Виктория и Дэвид Бекхэмы, также владеют роскошным имуществом и крупными суммами.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Ранее 28-летняя актриса рассказывала, что она и 24-летний Бруклин хотели создать семью в Нью-Йорке, но решили работать над поселением в Лос-Анджелесе.

Она поделилась: "Когда-то у нас был дом в Лос-Анджелесе, но мы продали его, потому что думали: "О, мы собираемся на некоторое время поехать во Флориду". А потом мы говорим: "Нет, просто шучу, мы должны быть в Лос-Анджелесе по работе". Это было так глупо с нашей стороны".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Напомним, Никола Пельтц хочет сыграть еще одну свадьбу с Бруклином Бекхэмом.

Также Фокус писал о нежном маникюре на весну 2023 от Николы Пельтц.