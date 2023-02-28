Никола Пельтц хочет сыграть еще одну свадьбу с Бруклином Бекхэмом

Как оказалось, от первой свадьбы у Николы осталось много негативных воспоминаний.

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28-летняя Никола Пельтц, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца, спустя год после бракосочетания с Бруклином Бекхэмом, мечтает о новой свадьбе, сообщает Сloser.

"Для Николы, когда она приближается к первой годовщине свадьбы, она вспоминает этот день как напряженный от начала до конца. Все это было кошмаром. Она была далеко не полностью довольна свадьбой, подготовкой трех разных организаторов, и теперь связывает это со ссорами, проблемами и напряжением между семьями. Она сказала Бруклину, что чувствует, что это все еще влияет на их отношения, и даже сказала, что ей сложно смотреть на свадебные фотографии. Это просто напоминает ей обо всей этой драме, когда они оба выглядят такими напряженными. Итак, были разговоры о новой свадебной церемонии к их первой годовщине. Она хочет повторить первоначальный день с новым платьем, новыми фотографиями и новым событием – и она хочет еще более роскошный наряд. Она хочет, чтобы их вторая свадьба была очень крутой, очень современной и сильно отличалась от первой, поэтому есть несколько идей. Никола просто хочет, чтобы действительно позитивный, счастливый день олицетворял то, чем они с Бруклином занимаются, а не напряжение и стресс, связанные с первым", – рассказал журналистам инсайдер.

Свадьба пары в Палм-Бич обошлась в более чем три миллиона долларов, а слухи о том, что между Николой и ее свекровью Викторией Бекхэм пробежала черная кошка, поползли буквально сразу. Поговаривают, что Никола отказалась шить платье у будущей родственницы, сделав выбор в пользу более роскошного и дорогого наряда. Кроме того, миссис Бекхэм якобы украла у Николы свадебный танец под песню Марка Энтони, закружившись с сыном.

Несмотря на то, что слухи о прохладных отношениях старшего сына и его жены Бекхэмов со своими британскими родственниками не утихают, пара появилась на Неделе моды в Париже, где Виктория представила новую коллекцию.

Пока Никола подыскивает новых организаторов для свадьбы, ее отец подал в суд на одного из предыдущих, уволенного парой за то, что он не вернул залог.

Ранее Фокус писал, что Бруклин Бекхэм сделал новое тату, посвященное жене.