Бруклин Бекхэм показал очередное тату, посвященное Николе (видео)
На теле сына Виктории и Дэвида Бекхэмов уже 20 татуировок, посвященных его жене.
23-летний фотограф и кулинар Бруклин Бекхэм сделал еще одну татуировку, посвященную своей жене Николе Пельтц. Об этом он сообщил изданию E! News.
Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов показал большой портрет своей возлюбленной, который расположен на верхней правой части его руки. Свежие чернила являются последним дополнением к 20 другим татуировкам Бекхэма, посвященным его жене.
"Я наполовину покрыт материалами для нее", — признался он, добавив: "Они вызывают привыкание, особенно когда ты кого-то любишь. Вы просто хотите охватить повсюду".
В частности, Бруклин Бекхэм признался, что уже готов стать отцом, и делает все возможное, чтобы его жена всегда улыбалась.
Это произошло на фоне бурных последних нескольких недель после того, как судебный процесс разоблачил стоящий за его свадьбой хаос в апреле 2022 года.
После того, как организаторы свадьбы подали иск против отца Пельц, миллиардера Нельсона Пельца, взрывные текстовые сообщения и скандальные подробности стали известны общественности.
Напомним, Нельсон Пельтц хотел отменить свадьбу своей дочери.
Также Фокус писал о сюрпризе Бруклина Бекхэма своей жене на День влюбленных 2023.