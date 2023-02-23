Бруклин Бекхэм показал очередное тату, посвященное Николе (видео)

На теле сына Виктории и Дэвида Бекхэмов уже 20 татуировок, посвященных его жене.

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23-летний фотограф и кулинар Бруклин Бекхэм сделал еще одну татуировку, посвященную своей жене Николе Пельтц. Об этом он сообщил изданию E! News.

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов показал большой портрет своей возлюбленной, который расположен на верхней правой части его руки. Свежие чернила являются последним дополнением к 20 другим татуировкам Бекхэма, посвященным его жене.

"Я наполовину покрыт материалами для нее", — признался он, добавив: "Они вызывают привыкание, особенно когда ты кого-то любишь. Вы просто хотите охватить повсюду".

[ + – ] Бруклин Бекхэм показал еще одно тату, посвященное Николе Пельтц

В частности, Бруклин Бекхэм признался, что уже готов стать отцом, и делает все возможное, чтобы его жена всегда улыбалась.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Это произошло на фоне бурных последних нескольких недель после того, как судебный процесс разоблачил стоящий за его свадьбой хаос в апреле 2022 года.

После того, как организаторы свадьбы подали иск против отца Пельц, миллиардера Нельсона Пельца, взрывные текстовые сообщения и скандальные подробности стали известны общественности.

Напомним, Нельсон Пельтц хотел отменить свадьбу своей дочери.

Также Фокус писал о сюрпризе Бруклина Бекхэма своей жене на День влюбленных 2023.