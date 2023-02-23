Бруклін Бекхем показав чергове тату, присвячене Ніколі (відео)

На тілі сина Вікторії та Девіда Бекхемів уже 20 тату, які присвячені його дружині.

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23-річний фотограф та кулінар Бруклін Бекхем зробив ще одне татуювання, присвячене своїй дружині Ніколі Пельтц. Про це він повідомив виданню E! News.

Син Вікторії та Девіда Бекхемів показав великий портрет своєї коханої, який розташований на верхній правій частині його руки. Свіже чорнило є останнім доповненням до 20 інших татуювань Бекхема, присвячених його дружині.

"Я наполовину покритий матеріалами для неї", — зізнався він, додавши: "Вони викликають звикання, особливо коли ти когось любиш. Ви просто хочете охопити всюди".

[ + – ] Бруклін Бекхем показав ще одне тату, присвячене Ніколі Пельтц

Зокрема Бруклін Бекхем зізнався, що вже готовий стати батьком, та робить усе можливе, аби його дружина завжди посміхалася.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Це сталося на тлі бурхливих останніх кількох тижнів після того, як судовий процес викрив хаос, що стояв за його весіллям у квітні 2022 року.

Після того, як організатори весілля подали позов проти батька Пельц, мільярдера Нельсона Пельца, вибухові текстові повідомлення та брудні подробиці стали відомими громадськості.

Нагадаємо, Нельсон Пельтц хотів скасувати весілля своєї доньки.

Також Фокус писав про сюрприз Брукліна Бекхема своїй коханій на День закоханих 2023.