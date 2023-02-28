Нікола Пельтц хоче зіграти ще одне весілля з Брукліном Бекхемом

Як виявилось, від першого весілля у Ніколь залишилося багато негативних спогадів.

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28-річна Нікола Пельтц, дочка знаменитого американського промисловця та мільярдера Нельсона Пельтца, через рік після одруження з Брукліном Бекхемом, мріє про нове весілля, повідомляє Сloser.

"Для Ніколь, коли вона наближається до першої річниці весілля, вона згадує цей день як напружений від початку до кінця. Все це було кошмаром. Вона була далеко не повністю задоволена весіллям, підготовкою трьох різних організаторів, і тепер пов'язує це зі сварками, проблемами та вона сказала Брукліну, що відчуває, що це все ще впливає на їхні стосунки, і навіть сказала, що їй складно дивитися на весільні фотографії, що нагадує їй про всю цю драму, коли вони обоє виглядають такими напруженими. Були розмови про нову весільну церемонію до їх першої річниці, вона хоче повторити початковий день з новою сукнею, новими фотографіями та новою подією – і вона хоче ще більш розкішне вбрання, яке хоче, щоб їхнє друге весілля було дуже крутим, дуже сучасним і сильно відрізнялося. від першої, тому є кілька ідей.Нікола просто хоче, щоб дійсно позитивний, щасливий день уособлював те, чим вони з Брукліном займаються, а н е напруга та стрес, пов'язані з першим", – розповів журналістам інсайдер.

Весілля пари в Палм-Біч коштувало більш ніж три мільйони доларів, а чутки про те, що між Миколою та її свекрухою Вікторією Бекхем пробігла чорна кішка, поповзли буквально відразу. Подейкують, що Нікола відмовилася шити сукню у майбутньої родички, зробивши вибір на користь більш розкішного та дорогого вбрання. Крім того, місіс Бекхем нібито вкрала у Миколи весільний танець під пісню Марка Ентоні, закружляючи із сином.

Незважаючи на те, що чутки про прохолодні стосунки старшого сина та його дружини Бекхемів зі своїми британськими родичами не вщухають, пара з'явилася на Тижні моди в Парижі, де Вікторія презентувала нову колекцію.

Поки Нікола підшукує нових організаторів для весілля, її батько подав до суду одного з попередніх, звільненого парою за те, що він не повернув заставу.

Раніше Фокус писав, що Бруклін Бекхем зробив нове тату, присвячене дружині.