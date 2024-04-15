Тривалий час ходили чутки про ворожнечу між жінками. Утім, вони спростовували домисли своїми словами й діями.

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Американська акторка Нікола Пельтц публічно похвалила свою свекруху Вікторію Бекхем. Про це пише People.

Дружина Брукліна Бекхема сказала, що шафа її свекрухи "як рай".

"Кожного разу, коли я заходжу в цю шафу, я кажу: "Будь ласка!" Там наче рай", — зізналася зірка екрану.

Нікола Пельтц вийшла у світ, ймовірно, у куртці Вікторії Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

У лютому Нікола Пельтц прийшла на Тиждень моди в Парижі з чоловіком Брукліном у шкіряній куртці Dolce & Gabbana. Такий вінтажний виріб 2001 року носила Вікторія Бекхем на початку нульових.

Але Нікола розповіла, що вона не отримувала куртку прямо від Вікторії, оскільки її мама Клаудія Пельц фактично знайшла її та подарувала доньці.

Акторка сказала, що мама купила куртку у людини, яка мала архів моди 90-х і початку 2000-х років, і тепер вони намагаються відстежити, чи належала ця куртка колись Вікторії, яка свого часу віддала вбрання на благодійність. А Нікола та Бруклін зрозуміли, що ця куртка може належати Вікторії, уже після виходу на публіку в Парижі.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: brooklynpeltzbeckham

Американська акторка одружилася зі старшим сином Вікторії Бекхем у квітні 2022 року. Ходили чутки про ворожнечу жінок, проте вони своїми словами та діями спростовували всі домисли в мережі.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем та Нікола Пельтц станцювали, святкуючи Великдень 2024.

Також Фокус писав про зйомку Вікторії Бекхем для французького Elle.