Танці з невісткою: Вікторія Бекхем запалила під старий хіт Spice Girls (відео)

Нікола Пельтц і Вікторія Бекхем розважалися на відпочинку, тому були одягнуті у кумедний одяг, а на голові мали вуха зайця.

Related video

У власному блозі в Instagram відома дизайнерка і колишня учасниця популярного дівочого гурту Spice Girls Вікторія Бекхем весело станцювала разом зі своєю невісткою під власний старий хіт — Say You'll Be There.

Ймовірно, зіркове сімейство відпочиває у великодні дні на яхті, тож Нікола Пельтц і Вікторія Бекхем були одягнуті у кумедний одяг, а на голові мали вуха зайця.

Вікторія танцювала у коротких джинсових шортах і чорному топі, обличчя було закрите чорними окулярами.

Нікола, яка рухалася на передньому плані, була у білому топі з декольте і в білих штанцях. Обличчя Ніколи було також закрите окулярами від сонця.

Обидві сміялися і танцювали одночасно, а Вікторія згодом підписала відео "Люблю тебе сильно" і поставила тег дружини свого старшого сина.

Важливо

"Сильна жінка": Девід Бекхем розповів, чому одружився з Вікторією Бекхем (фото)

Раніше, 12 березня, Девід Бекхем похвалився своїм курником. Знаменитий футболіст показав поголів'я курей у своєму заміському будинку в Котсуолдсі вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів.