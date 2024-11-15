Українець, який в Іспанії потопив яхту голови "Рособоронекспорта", служить в ЗСУ, — АрміяInform

Троє одеситів, які теж працювали на яхті, "здали" свого співвітчизника поліції, бо боялися втратити роботу. Зараз військовий працює майстром-дизелістом в Силах оборони.

57-річний українець на ім'я Тарас, який у перші дні повномасштабного російського вторгнення в Іспанії потопив яхту голови російської компанії "Рособоронекспорт", повернувся в Україні і зараз захищає її у лавах ЗСУ. Про це розповідає АрміяInform.

Чоловік отримав посаду у підрозділі, який займається ремонтом військової техніки та підпорядковується командуванню Сил логістики.

Як розповідає Тарас, у лютому 2022 року він працював в Іспанії на посаді старшого механіка на яхті "Леді Анастасія" і отримував 250 доларів на день. Чоловік мріяв заробити грошей і пенсію та повернутися в Україну і вже тут "дідувати".

У лютому 2022 року він побачив в мережі кадри влучання російської ракети у багатоповерховий будинок на вулиці Лобановського в Києві і вирішив затопити яхту, на якій працював, оскільки її власником був Міхєєв Олександр Олександрович — голова російської компанії "Рособоронекспорт."

"Якраз він є причетним до виробництва ракет, які на нас летять. Я ж старший механік, доступ до машинного відділення в мене цілодобовий. Я відкрив кінгстон, щоб затопити яхту. Вода пішла в машинне відділення. Але на борту судна ще було в нас троє членів екіпажу: наші хлопці з Одеси. І тут, як-то кажуть "землячки допомогли": почали галасувати, що, мовляв, ми ж втратимо роботу. Ну, вони й повідомили місцевій поліції", — розповів Тарас.

За його словами, через "земляків" довести задумане до кінця не вдалося. З порту привезли причеп з величезною помпою і перекрили кінгстон.

"Яхту не вдалось затопити, але притопив я її непогано. Вона потім була арештована і досі стоїть так само в порту Адріана без руху. Тобто виведена з ладу. Взагалі-то це суперова яхта, завдовжки 50 метрів, у ній є люксові каюти, салони", — розповів військовий.

За його словами, його затримали, і він чекав на рішення суду в Іспанії. Втім, іспанський суддя у вироку вказав, що Іспанія від вчинку українця жодних збитків не зазнала, тож підстав затримувати його немає, і він може їхати додому.

"Коли я вже заїхав в Україну, мене супроводжував Роман Ратушний. Це наш герой, він загинув у 2022 році. Київський активіст. Друг мого сина. Син мій, до речі, теж служить у Силах оборони. І 1 березня я прийшов до Дніпровського ТЦК. І от нині вже два з половиною роки служу тут, займаюся ремонтом військової техніки. Скоро мені виповниться 58 років", — розповів Тарас.

Чоловік зараз займається ремонтом військової техніки, іноді робить капітальний ремонт.

"Я вам так скажу: у 50 і більше років можна і жити, і служити. І це навіть потрібно робити, тож, хто має фах, хто має професію, той може стати до ремонту і до якоїсь іншої допомоги", — вважає військовослужбовець.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна може втратити контроль над заарештованою у Хорватії яхтою Медведчука через дії Офісу Генерального прокурора. АРМА не може реалізувати арештовану яхту, а окружний суд м. Спліт скасував арешт на яхту через відсутність обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генпрокурора.