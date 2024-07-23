Україна може втратити заарештовану яхту Медведчука через Офіс генпрокурора, — нардеп

Окружний суд у Ховатії скасував арешт на яхту через відсутність обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генпрокурора, заявив Ярослав Железняк.

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Україна може втратити контроль над заарештованою у Хорватії яхтою Медведчука через дії Офісу Генерального прокурора. Про це в своєму телеграм-каналі "Залізний нардеп" 23 липня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"АРМА не може реалізувати арештовану в Хорватії яхту Медведчука. Більше того, Україна в принципі може втратити цей актив. Окружний суд м. Спліт скасував арешт на яхту через відсутність обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генпрокурора", — заявив Железняк.

Йдеться про 92-метрову яхту Royal Romance, яка належала обвинуваченому у держзраді Віктору Медведчуку, і яка входить до числа найбільших у світі. Судно заввишки 29 метрів має 6 поверхів і оснащене 2 ліфтами. Її вартість оцінюють у $200 млн. Розкішну п'ятипалубну яхту Royal Romance побудувала відома нідерландська суднобудівна компанія Feadship. На ній є басейн і каюти для 14 гостей і 22 членів екіпажу.

Яхту заарештували в березні 2022 року. Після передачі в управління АРМА майно екснардепа планували виставити на продаж.

Арешт яхти Медведчука: що відомо

У порту хорватського міста Рієка в середині березня 2022 року було заарештовано 92-метрову яхту українського олігарха Віктора Медведчука Royal Romance. Вона входить до п'ятірки найбільших суперяхт світу, а кожен рік її утримання коштувало 15-20 мільйонів доларів.

Інтер'єр судна розробили в дизайнерському домі Seymour Diamond, а зовнішній вигляд – у студії De Voogt. Яхту передали власнику в липні 2015 року. Royal Romance розрахована на 14 гостей у 7 люксах, а обслуговує її 22 члени екіпажу.

Нагадаємо, що 15 травня повідомлялося, що Хорватський окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Royal Romance Віктора Медведчука Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

18 березня повідомлялося, що вперше в історії України та практиці Агенство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації арештованого активу за кордоном, зокрема, про продаж яхти екснардепа Віктора Медведчука Royal Romance.