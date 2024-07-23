Украина может потерять арестованную яхту Медведчука из-за Офиса генпрокурора, — нардеп

Окружной суд в Ховатии отменил арест на яхту из-за отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора, заявил Ярослав Железняк.

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Украина может потерять контроль над арестованной в Хорватии яхтой Медведчука из-за действий Офиса Генерального прокурора. Об этом в своем телеграм-канале "Железный нардеп" 23 июля сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"АРМА не может реализовать арестованную в Хорватии яхту Медведчука. Более того, Украина в принципе может потерять этот актив. Окружной суд г. Сплит отменил арест на яхту из-за отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора", — заявил Железняк.

Речь идет о 92-метровой яхте Royal Romance, которая принадлежала обвиняемому в госизмене Виктору Медведчуку, и которая входит в число крупнейших в мире. Судно высотой 29 метров имеет 6 этажей и оснащено 2 лифтами. Ее стоимость оценивается в $200 млн. Роскошную пятипалубную яхту Royal Romance построила известная нидерландская судостроительная компания Feadship. На ней есть бассейн и каюты для 14 гостей и 22 членов экипажа.

Яхту арестовали в марте 2022 года. После передачи в управление АРМА имущество экс-нардепа планировали выставить на продажу.

Арест яхты Медведчука: что известно

В порту хорватского города Риека в середине марта 2022 года была арестована 92-метровая яхта украинского олигарха Виктора Медведчука Royal Romance. Она входит в пятерку крупнейших суперяхт мира, а каждый год ее содержание стоило 15-20 миллионов долларов.

Интерьер судна разработали в дизайнерском доме Seymour Diamond, а внешний вид — в студии De Voogt. Яхта была передана владельцу в июле 2015 года. Royal Romance рассчитана на 14 гостей в 7 люксах, а обслуживает ее 22 члена экипажа.

Напомним, что 15 мая сообщалось, что Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о передаче яхты Royal Romance Виктора Медведчука Украине на основании запроса о международно-правовой помощи.

18 марта сообщалось, что впервые в истории Украины и практике Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале реализации арестованного актива за рубежом, в частности, о продаже яхты экс-нардепа Виктора Медведчука Royal Romance.