Украинец, который в Испании потопил яхту главы "Рособоронэкспорта", служит в ВСУ, — АрмияInform

Трое одесситов, которые тоже работали на яхте, "сдали" своего соотечественника полиции, потому что боялись потерять работу. Сейчас военный работает мастером-дизелистом в Силах обороны.

57-летний украинец по имени Тарас, который в первые дни полномасштабного российского вторжения в Испании потопил яхту главы российской компании "Рособоронэкспорт", вернулся в Украину и сейчас защищает ее в рядах ВСУ. Об этом рассказывает АрмияInform.

Мужчина получил должность в подразделении, которое занимается ремонтом военной техники и подчиняется командованию Сил логистики.

Как рассказывает Тарас, в феврале 2022 года он работал в Испании в должности старшего механика на яхте "Леди Анастасия" и получал 250 долларов в день. Мужчина мечтал заработать денег и пенсию и вернуться в Украину и уже здесь "дедовать".

В феврале 2022 года он увидел в сети кадры попадания российской ракеты в многоэтажный дом на улице Лобановского в Киеве и решил затопить яхту, на которой работал, поскольку ее владельцем был Михеев Александр Александрович — глава российской компании "Рособоронэкспорт."

"Как раз он причастен к производству ракет, которые на нас летят. Я же старший механик, доступ к машинному отделению у меня круглосуточный. Я открыл кингстон, чтобы затопить яхту. Вода пошла в машинное отделение. Но на борту судна еще было у нас трое членов экипажа: наши ребята из Одессы. И тут, как говорится "землячки помогли": начали шуметь, что, мол, мы же потеряем работу. Ну, они и сообщили местной полиции", — рассказал Тарас.

По его словам, из-за "земляков" довести задуманное до конца не удалось. Из порта привезли прицеп с огромной помпой и перекрыли кингстон.

"Яхту не удалось затопить, но притопил я ее неплохо. Она потом была арестована и до сих пор стоит так же в порту Адриана без движения. То есть выведена из строя. Вообще-то это суперовая яхта, длиной 50 метров, в ней есть люксовые каюты, салоны", — рассказал военный.

По его словам, его задержали, и он ждал решения суда в Испании. Впрочем, испанский судья в приговоре указал, что Испания от поступка украинца никаких убытков не понесла, поэтому оснований задерживать его нет, и он может ехать домой.

"Когда я уже заехал в Украину, меня сопровождал Роман Ратушный. Это наш герой, он погиб в 2022 году. Киевский активист. Друг моего сына. Сын мой, кстати, тоже служит в Силах обороны. И 1 марта я пришел в Днепровский ТЦК. И вот сейчас уже два с половиной года служу здесь, занимаюсь ремонтом военной техники. Скоро мне исполнится 58 лет", — рассказал Тарас.

Мужчина сейчас занимается ремонтом военной техники, иногда делает капитальный ремонт.

"Я вам так скажу: в 50 и более лет можно и жить, и служить. И это даже нужно делать, поэтому, кто имеет специальность, кто имеет профессию, тот может приступить к ремонту и к какой-то другой помощи", — считает военнослужащий.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина может потерять контроль над арестованной в Хорватии яхтой Медведчука из-за действий Офиса Генерального прокурора. АРМА не может реализовать арестованную яхту, а окружной суд г. Сплит отменил арест на яхту из-за отсутствия обвинительного акта по уголовному делу от Офиса генпрокурора.