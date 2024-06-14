Девід Бекхем прокоментував чутки про воззʼєднання Spice Girls

Культовий гурт зібрався вперше за тривалий час на ювілеї Вікторії Бекхем. Почали ходити чутки, що співачки вирушать у тур.

Девід Бекхем прокоментував можливість возз'єднання Spice Girls. Про це пише Variety.

У новому інтерв'ю футболіст спростувала припущення про те, що культовий гурт, до складу якого входила його дружина Вікторія Бекхем, планує знову вирушити в тур.

"На жаль, цього не відбувається", — сказав Девід.

Попри те, що всі п’ятеро знаменитих жінок нещодавно зібралися разом, спортсмен пояснив, що зараз усі вони надто зайняті, щоб виділити час на тур.

"Вікторія була дуже рада бачити дівчат, і це була значна частина її життя, дівчат, але, очевидно, у всіх дівчат є свої справи", — вважає чоловік Вікторії Бекхем.

Spice Girls воззʼєдналися на 50-річчі Вікторії Бекхем

Зірка "Манчестер Юнайтед" пояснив, що графік його коханої переповнений між управлінням її косметичним брендом і модними лініями.

"Якщо хтось зайнятіший за мене, то це вона", — зазначив Девід.

Spice Girls возз’єдналися у квітні 2024 на вечірці з нагоди 50-річчя Вікторії, де вони імпровізовано виконали свій сингл "Stop" 1998 року.

Девід записав цей момент і опублікував його в мережі, показуючи Вікторію, Мелані "Мел Сі" Чисголм, Емму Бантон, Джері Галлівелл і Мелані "Мел Бі" Браун, які виконують свої фірмові танцювальні рухи з культового кліпу на пісню.

Spice Girls Фото: Victoria Beckham/Instagram

Нагадаємо, Девід Бекхем порушив важливе правило, записуючи відео на дні народження дружини.

Також Фокус писав про зустріч короля Чарльза ІІІ та Девіда Бекхема.