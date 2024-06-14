Дэвид Бекхэм прокомментировал слухи о воссоединении Spice Girls

Культовая группа собралась впервые за долгое время на юбилее Виктории Бекхэм. Начали ходить слухи, что певицы отправятся в тур.

Дэвид Бекхэм прокомментировал возможность воссоединения Spice Girls. Об этом пишет Variety.

В новом интервью футболист опровергла предположение о том, что культовая группа, в состав которой входила его жена Виктория Бекхэм, планирует снова отправиться в тур.

"К сожалению, этого не будет", — сказал Дэвид.

Несмотря на то, что все пятеро знаменитых женщин недавно собрались вместе, спортсмен объяснил, что сейчас все они слишком заняты, чтобы выделить время на тур.

"Виктория была очень рада видеть девушек, и это была значительная часть ее жизни, девушек, но, очевидно, у всех девушек есть свои дела", — считает муж Виктории Бекхэм.

Spice Girls воссоединились на 50-летии Виктории Бекхэм

Звезда "Манчестер Юнайтед" объяснил, что график его возлюбленной переполнен между управлением ее косметическим брендом и модными линиями.

"Если кто-то занят больше меня, то это она", — отметил Дэвид.

Spice Girls воссоединились в апреле 2024 года на вечеринке по случаю 50-летия Виктории, где они импровизированно исполнили свой сингл "Stop" 1998 года.

Дэвид записал этот момент и опубликовал его в сети, показывая Викторию, Мелани "Мел Си" Чисхолм, Эмму Бантон, Джерри Халлиуэлл и Мелани "Мел Би" Браун, которые выполняют свои фирменные танцевальные движения из культового клипа на песню.

Spice Girls Фото: Victoria Beckham/Instagram

Напомним, Дэвид Бекхэм нарушил важное правило, записывая видео на дне рождения жены.

Также Фокус писал о встрече короля Чарльза III и Дэвида Бекхэма.