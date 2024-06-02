Поговорили о хобби: Дэвид Бекхэм встретился с королем Чарльзом ІІІ (фото)

Спортсмен продемонстрировал свои умения на уроках деревообработки. Его похвалила мама Сандра Бекхэм.

Британский футболист Дэвид Бекхэм встретился с королем Великобритании Чарльзом ІІІ. Снимками муж Виктории Бекхэм поделился в Instagram.

Встреча монарха и звездного спортсмена состоялась в имении Хайгроу. Дэвида накануне назначили послом благотворительной организации "King's Trust", поэтому многодетный отец пообщался с Чарльзом III о работе его фонда. Кроме этого, оказалось, что и Дэвид Бекхэм, и король Великобритании увлекаются пчеловодством.

Для выхода Дэвид выбрал стильный коричневый пиджак, брюки оттенка хаки, которые соединил с синим галстуком и рубашкой.

"Я вырос в Лондоне, но развил любовь к сельской местности, я с нетерпением жду поддержки образовательных программ Фонда и усилий, чтобы молодежь больше понимала природу. И мы поделились советами по пчеловодству!" — признался Бекхэм.

В частности, муж Виктории Бекхэм продемонстрировал свои умения на уроках деревообработки в Сноудонской школе мебели вместе со студентами.

Дэвид Бекхэм и король Чарльз III

"Такая гордая мама. Удивительные фотографии, где ты стоишь рядом с королем, знай, что бабушка и дедушка так гордились бы тобой. Целую", — написала в комментариях мама футболиста Сандра Бекхэм.

Напомним, Дэвид Бекхэм хвастается своей фермой, на которой подрастает поголовье кур.

Также Фокус писал о планах онкобольного короля Чарльза ІІІ поехать за границу.