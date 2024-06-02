Поговорили про хобі: Девід Бекхем зустрівся з королем Чарльзом ІІІ (фото)

Спортсмен продемонстрував свої вміння на уроках деревообробки. Його похвалила мама Сандра Бекхем.

Британський футболіст Девід Бекхем зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Знімками чоловік Вікторії Бекхем поділився в Instagram.

Зустріч монарха та зіркового спортсмена відбулася в маєтку Хайгроу. Девіда напередодні призначили послом благодійної організації "King's Trust", тому багатодітний батько поспілкувався з Чарльзом ІІІ про роботу його фонду. Окрім цього, виявилося, що і Девід Бекхем, і король Великої Британії захоплюються бджільництвом.

Для виходу Девід обрав стильний коричневий піджак, штани відтінку хакі, які поєднав із синьою краваткою та сорочкою.

"Я виріс у Лондоні, але розвинув любов до сільської місцевості, я з нетерпінням чекаю на підтримку освітніх програм Фонду та зусиль, щоби молодь більше розуміла природу. І ми поділилися порадами щодо бджільництва!" — зізнався Бекхем.

Зокрема, чоловік Вікторії Бекхем продемонстрував свої вміння на уроках деревообробки в Сноудонській школі меблів разом зі студентами.

Девід Бекхем та король Чарльз ІІІ

"Така горда мама. Дивовижні фотографії, де ти стоїш поруч з королем, знай, що бабуся та дідусь так пишалися б тобою. Цілую", — написала в коментарях мама футболіста Сандра Бекхем.

Нагадаємо, Девід Бекхем хизується своєю фермою, на якій підростає поголівʼя курей.

Також Фокус писав про плани онкохворого короля Чарльза ІІІ поїхати за кордон.