Девід Бекхем показав своїх курочок (відео)

Футболіст тримає поголів'я курей у заміському будинку вартістю 6 млн фунтів стерлінгів. Раніше одна курка навіть знесла блакитне яйце.

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49-річний британський футболіст Девід Бекхем продовжує хизуватися своєю фермою. Нове відео багатодітний батько виклав в Instagram.

"Доброго ранку", — лаконічно написав чоловік Вікторії Бекхем.

На відео Девід у білій сорочці йшов по двору своєї ферми, а кури футболіста кумедно бігли за ним. У цей час спортсмен повторював "Привіт" та посміхався на камеру.

"Уперше в житті я хотіла би бути куркою", "Навіть ваші курчата гарні", "Цікаво, чи курчата знають, що вони насправді переслідують Девіда Бекхема", — реагують на кумедне відео Девіда його фоловери в соцмережі.

Девід Бекхем

Новоспеченому фермеру його дружина Вікторія Бекхем подарувала пташок на Різдво, і тепер він тримає фанатів у курсі своїх господарських справ.

Раніше Девід розповідав, що його нові кури оселилися в курнику і знесли "чудове" блакитне яйце.

Ферма Девіда Бекхема Фото: David Beckham/Instagram

Чоловік Вікторії Бекхем явно насолоджується життям на фермі і раніше хвалився, що вони побудували пасіку у своєму великому маєтку. Футболіст часто ділиться кадрами зі своїми "вихованцями" та новинами про ним.

Зіркова родина тримає поголів'я курей у своєму заміському будинку в Котсуолдсі вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ферма Девіда Бекхема

Нагадаємо, Девід Бекхем порушив важливе правило на ювілеї своєї дружини.

Також Фокус писав про секрет щасливого шлюбу Девіда та Вікторії Бекхем.