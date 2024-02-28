Вікторія Бекхем дуже засмучена через розставання сина Ромео з Мією Реган

У дружини Девіда Бекхема були певні плани на обраницю середнього сина. Втім, за словами інсайдерів, це зробити буде проблематично.

Related video

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем засмучена розставанням її сина Ромео з моделлю Мією Реган. Про це пише The Sun.

21-річний Ромео нещодавно підтвердив, що він і 21-річна Міа розсталися після п’яти років романтичних стосунків.

Вікторія та Міа, як відомо, дуже добре ладнали, і, хоча співачка сумує, що роман між Ромео та його колишньою обраницею закінчився, вона також нібито сподівалася, що Міа стане міцною частиною сімейного бренду.

Дружина Девіда Бекхема сподівається перетворити бренда Бекхем на багатомільярдну імперію в стилі Кардашʼян.

Ромео Бекхем та Міа Реган Фото: Getty Images

"Вікторія була великою прихильницею Мії і сподівалася, що пара врешті-решт одружиться. Відомо, що вона хоче створити велику сім’ю знаменитостей, як Кардашʼян", — розповідає інсайдер, додавши, що це зробити буде важко, адже співачка не може контролювати своїх дорослих дітей.

Ромео зустрічався з Мією з 2019 року. Стверджується, що пара розійшлася після сварки, і Міа виїхала з дому, де вони жили разом.

Ромео Бекхем та Міа Реган Фото: Getty Images

"Ми з Мією розійшлися після 5 років кохання, ми все ще дуже поважаємо одне одного, і, як і раніше, підтримуємо міцну дружбу і будемо завжди", — зазначив середній син Девіда Бекхема.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем зламала ногу та прибула з милицями на Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про розставання Ромео Бекхема та його дівчини.