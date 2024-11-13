Від кави болить голова: 5 причин, чому так відбувається, і як це виправити

Кава, в якій є кофеїн, може вплинути на вашу нервову систему. І так само як кава може зменшити головний біль, вона може його й спровокувати.

Ви коли-небудь відчували пульсуючий головний біль після вживання кави? У той час як деякі люди вважають, що споживання кофеїну зменшує головний біль, інші стверджують, що він його спричиняє. Цей популярний напій, виготовлений з обсмажених кавових зерен, що цінується за свій унікальний смак, аромат і підбадьорливий ефект, може полегшити або спровокувати біль. Основною діючою речовиною в цьому напої, який можна вживати в гарячому або холодному вигляді, є кофеїн. Це природна сполука, яка стимулює центральну нервову систему, саме тому після вживання кави ви почуваєтеся бадьоріше. Однак кофеїн також може бути причиною цього головного болю. Про це пише Health Shots.

Головний біль відміни

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Це поширений симптом, який виникає, коли людина, яка регулярно вживає кофеїн, знижує його споживання або повністю припиняє. "Головні болі при скасуванні кофеїну виникають через раптову відсутність стимулюючої дії кофеїну на центральну нервову систему", — каже дієтолог Харіпрія. Ці головні болі можуть бути схожі на типовий головний біль напруги або, в деяких випадках, на мігрень.

Надмірне споживання кави

Вживання занадто великої кількості кави може спричинити головний біль. Під час дослідження 2023 року, опублікованого в Scientific Reports, поширеність сильного головного болю була на 42 % вищою в учасників, які споживали понад 400 міліграмів (м) кофеїну на день, ніж у тих, хто цього не робив.

Зневоднення

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"Кофеїн є сечогінним засобом, який може збільшити діурез", — каже експертка. Ви не зіткнетеся з цією проблемою, якщо не будете стежити за кількістю споживаної рідини. Якщо ви вип'єте занадто багато чашок кави і мало води, це потенційно може призвести до зневоднення, яке є поширеним тригером головного болю.

Нерегулярний прийом

Кава і головний біль також можуть бути пов'язані з тим, скільки і як часто ви п'єте цей напій. Іноді ви можете випити багато кави в один день і мало наступного дня. "Регулярне вживання кофеїну може здатися нешкідливим, але воно може спричинити коливання мозкового кровотоку, що може призвести до головного болю", — каже Харіпрія.

Порушення сну

Вживання кави наприкінці дня або ближче до вечора може порушити ваш сон. Якщо ви не отримуєте достатнього відпочинку і у вас часто безсоння, ви можете відчувати головний біль. В огляді 2017 року, опублікованому в журналі Therapeutic Advances in Neurological Disorders, було виявлено тісний зв'язок між нестачею сну і головним болем напруги.

Як полегшити головний біль, спричинений кавою

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Пийте достатню кількість води, оскільки зневоднення може сприяти виникненню головного болю.

Поміркованість є ключовим фактором, коли йдеться про споживання кофеїну. За даними Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, більшість дорослих можуть безпечно вживати 400 міліграмів кофеїну на день (близько 1,5 чашки кави). Але індивідуальна переносимість варіюється, оскільки деякі можуть відчувати нервозність навіть за невеликої кількості кави.

Намагайтеся вживати каву в один і той самий час щодня, щоб уникнути коливань.

Висипайтеся, оскільки якісний сон може зменшити частоту і тяжкість головного болю.

Якщо кофеїн є частим тригером головного болю, подумайте про те, щоб пити трав'яний чай, наприклад, ромашковий, який може з часом знизити залежність від кави.

Кава і головний біль тісно пов'язані. Цей напій може полегшити біль, але також може спричинити головний біль. Вживайте каву в помірних кількостях і уважно стежте за реакціями свого організму. Таким чином, ви зможете почуватися бадьорим і енергійним, не турбуючись про головний біль.

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Раніше Фокус писав про те, чому не можна пити каву на голодний шлунок.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця