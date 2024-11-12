Не тільки кава: 5 популярних продуктів, у яких міститься багато кофеїну

Для багатьох людей чашка кави є частиною ранкового ритуалу, бо цей гарячий напій допомагає стати уважнішим і продуктивнішим. За стимулювальний ефект відповідає кофеїн, який міститься в кавових зернах, але він є не лише у каві.

Підбадьорливий кофеїн міститься не тільки в каві, а й у чорному або зеленому чаї, колі або пепсі. Темний шоколад також є цінним джерелом кофеїну. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), агентство Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США, склало звіт про те, які продукти особливо багаті на кофеїн. Fit For Fun склав рейтинг, який показує, які продукти дають вам заряд енергії.

Еспресо

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На сніданок, після обіду або як напій, що збадьорить, між прийомами їжі — італійська класика користується великою популярністю в усьому світі. Нічого дивного: еспресо швидко дає додаткову енергію, оскільки містить більше кофеїну, ніж інші продукти (110 мг на 100 мл). До того ж ви п'єте ви менше, адже в чашці еспресо вміщає всього близько 70 мл, на відміну від кавової чашки в 250 мл.

Темний шоколад

Темний шоколад несподівано посідає друге місце в рейтингу кофеїну. Одна плитка шоколаду (близько 100 грамів) забезпечує вражаючі 88 мг кофеїну. Для порівняння, трохи легший молочний шоколад містить лише 15 мг. Тож немає нічого поганого в тому, щоб замінити каву гарячим шоколадом із темного шоколаду. Але краще не їсти його щодня, бо цей какао-продукт містить багато калорій.

Чорний чай

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Якщо ви не любите каву, то нерідко тягнетеся до чорного чаю. І не дивно, цей напій є справжнім тонізуючим засобом, адже в 100 мл чаю міститься 20 мг кофеїну. Якщо ви дасте чаю настоятися понад п'ять хвилин, вміст кофеїну становитиме вже 30 мг.

Енергетичні напої

Енергетичні напої можна порівняти з міцною чорною кавою за вмістом кофеїну. У 100 мл міститься близько 31 міліграма стимулятора. Однак, якщо ви хочете подбати про своє здоров'я, краще все ж таки віддати перевагу чаю або каві.

Кока-кола і пепсі

Coca Cola і Pepsi перебувають у самому низу рейтингу кофеїну, оскільки безалкогольні напої містять близько 8 міліграмів кофеїну на 100 грамів.

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