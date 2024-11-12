Не только кофе: 5 популярных продуктов, в которых содержится много кофеина

Для многих людей чашка кофе является частью утреннего ритуала, потому что этот горячий напиток помогает стать внимательнее и продуктивнее. За стимулирующий эффект отвечает кофеин, который содержится в кофейных зернах и не только.

Бодрящий кофеин содержится не только в кофе, но и в черном или зеленом чае, коле или пепси. Темный шоколад также является ценным источником кофеина. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, составило отчет о том, какие продукты особенно богаты кофеином. Fit For Fun составил рейтинг, который показывает, какие продукты дают вам заряд энергии.

Эспрессо

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На завтрак, после обеда или в качестве бодрящего напитка между приемами пищи — итальянская классика пользуется большой популярностью во всем мире. Ничего удивительного: эспрессо быстро дает дополнительную энергию, так как содержит больше кофеина, чем другие продукты (110 мг на 100 мл). И пьете вы меньше, ведь в чашке эспрессо вмещает всего около 70 мл, в отличие от кофейной чашки в 250 мл.

Темный шоколад

Темный шоколад неожиданно занимает второе место в рейтинге кофеина. Одна плитка шоколада (около 100 граммов) обеспечивает впечатляющие 88 мг кофеина. Для сравнения, чуть более легкий молочный шоколад содержит всего 15 мг. Так что нет ничего плохого в том, чтобы заменить кофе горячим шоколадом из темного шоколада. Но лучше не есть его каждый день, потому что этот какао-продукт содержит много калорий.

Черный чай

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Если вы не любите кофе, то нередко тянетесь к черному чаю. И не удивительно, этот напиток является настоящим тонизирующим средством, ведь в 100 мл чая содержится 20 мг кофеина. Если вы дадите чаю настояться более пяти минут, содержание кофеина составит уже 30 мг.

Энергетические напитки

Энергетические напитки можно сравнить с крепким черным кофе по содержанию кофеина. В 100 мл содержится около 31 миллиграмма стимулятора. Однако, если вы хотите позаботиться о своем здоровье, лучше все же отдать предпочтение чаю или кофе.

Кока-кола и пепси

Coca Cola и Pepsi находятся в самом низу рейтинга кофеина, так как безалкогольные напитки содержат около 8 миллиграммов кофеина на 100 граммов.

Напомним, 7 преимуществ употребления кофе без подсластителей.

Раньше Фокус писал о.том, почему нельзя пить кофе на голодный желудок.

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