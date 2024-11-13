От кофе болит голова: 5 причин, почему так происходит, и как это исправить

Кофе, в котором есть кофеин, может повлиять на вашу нервную систему. И точно также как кофе может уменьшить головную боль, он может ее и спровоцировать.

Вы когда-нибудь испытывали пульсирующую головную боль после употребления кофе? В то время как некоторые люди считают, что потребление кофеина уменьшает головную боль, другие утверждают, что он ее вызывает. Этот популярный напиток, изготовленный из обжаренных кофейных зерен и ценящийся за свой уникальный вкус, аромат и бодрящий эффект, может облегчить или спровоцировать боль. Основным действующим веществом в этом напитке, который можно употреблять в горячем или холодном виде, является кофеин. Это природное соединение, которое стимулирует центральную нервную систему, именно поэтому после употребления кофе вы чувствуете себя бодрее. Однако кофеин также может быть причиной этих головных болей. Об этом пишет Health Shots.

Головная боль отмены

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Это распространенный симптом, который возникает, когда человек, регулярно употребляющий кофеин, снижает его потребление или полностью прекращает. "Головные боли при отмене кофеина возникают из-за внезапного отсутствия стимулирующего действия кофеина на центральную нервную систему", — говорит диетолог Хариприя. Эти головные боли могут быть похожи на типичную головную боль напряжения или, в некоторых случаях, на мигрень.

Чрезмерное потребление кофе

Употребление слишком большого количества кофе может вызвать головные боли. Во время исследования 2023 года, опубликованного в Scientific Reports, распространенность сильной головной боли была на 42 % выше у участников, которые потребляли более 400 миллиграммов (м) кофеина в день, чем у тех, кто этого не делал.

Обезвоживание

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"Кофеин является мочегонным средством, которое может увеличить диурез", — говорит эксперт. Вы не столкнетесь с этой проблемой, если не будете следить за количеством потребляемой жидкости. Если вы выпьете слишком много чашек кофе и мало воды, это потенциально может привести к обезвоживанию, которое является распространенным триггером головных болей.

Нерегулярный прием

Кофе и головные боли также могут быть связаны с тем, сколько и как часто вы пьете этот напиток. Иногда вы можете выпить много кофе в один день и мало на следующий день. "Регулярное употребление кофеина может показаться безвредным, но оно может вызвать колебания мозгового кровотока, что может привести к головным болям", — говорит Хариприя.

Нарушение сна

Употребление кофе в конце дня или ближе к вечеру может нарушить ваш сон. Если вы не получаете достаточного отдыха и у вас часто бессонница, вы можете испытывать головные боли. В обзоре 2017 года, опубликованном в журнале Therapeutic Advances in Neurological Disorders, была обнаружена тесная связь между недостатком сна и головными болями напряжения.

Как облегчить головную боль, вызванную кофе

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Пейте достаточное количество воды, так как обезвоживание может способствовать возникновению головных болей.

Умеренность является ключевым фактором, когда речь идет о потреблении кофеина. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, большинство взрослых могут безопасно употреблять 400 миллиграммов кофеина в день (около 1,5 чашки кофе). Но индивидуальная переносимость варьируется, так как некоторые могут чувствовать нервозность даже при небольшом количестве кофе.

Старайтесь употреблять кофе в одно и то же время каждый день, чтобы избежать колебаний.

Высыпайтесь, так как качественный сон может уменьшить частоту и тяжесть головной боли.

Если кофеин является частым триггером головной боли, подумайте о том, чтобы пить травяной чай, например, ромашковый, который может со временем снизить зависимость от кофе.

Кофе и головная боль тесно связаны. Этот напиток может облегчить боль, но также может вызвать головную боль. Употребляйте кофе в умеренных количествах и внимательно следите за реакциями своего организма. Таким образом, вы сможете чувствовать себя бодрым и энергичным, не беспокоясь о головных болях.

Напомним, 5 популярных продуктов, в которых содержится много кофеина.

Раньше Фокус писал о.том, почему нельзя пить кофе на голодный желудок.

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