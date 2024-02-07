Софія Вергара показала свою величезну колекцію взуття

Зірка серіалу "Грізельда" провела екскурсію своїм розкішним особняком у Лос-Анджелесі. Показала свою відверту світлину, яку зберігає в гардеробній і колекцію взуття.

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51-річна Софія Вергара, зірка серіалу "Американська сімейка" і нового шоу "Грізельда", провела екскурсію своїм розкішним будинком у Лос-Анджелесі. Нещодавно актриса розлучилася зі своїм чоловіком Джо Манганьєлло. Пара розлучилася мирно і поділила майно. Софія залишилася у своєму маєтку, наповненому предметами мистецтва та цінними дрібничками. Про це пише Architectural Digest.

Показуючи свою розкішну гардеробну, Софія Вергара показала абсолютно особливу річ.

Зірка "Грізельди" відкрила двері свого особняка в Беверлі-Парку для березневої обкладинки журналу Architectural Digest. У супровідному відеоролику акторка показала свою величезну гардеробну, де зберігає своє вбрання і колекцію взуття.

Гардеробна Софії Вергари Фото: Sofia Vergara/Instagram

"Ось де я насправді живу — у своїй шафі. Тут я проводжу більшу частину свого часу. Це схоже на дівочу мрію", — пожартувала Софія.

Вергара зазначає, що предмети на великому центральному острові з мармуровою стільницею мають особливе значення.

"Усі ці речі для мене дуже особливі", — каже вона, демонструючи антикварну знахідку з паризької крамниці та цінну фотографію свого покійного брата і покійної кузини.

Також у актриси в гардеробній є і її власна фотографія. На чорно-білому знімку в будуарному стилі Софія зображена без одягу.

Софія Вергара провела екскурсію своїм будинком Фото: Sofia Vergara/Instagram

"А цю фотографію було зроблено, коли я була молодою і свіжою", — задумливо пожартувала актриса.

Порядок в її гардеробній організувала не сама Софія, а відома експертка Лінда Куперсміт, відома як Організатор з Беверлі-Гіллз.

Вергара купила свій розкішний будинок за 26 мільйонів доларів 2020 року, коли ще була одружена з Джо Манганьєлло. Після семи років шлюбу пара оголосила про своє розставання в липні 2023 року, а через два дні Манганьєлло подав на розлучення.

Софія Вергара провела екскурсію своїм будинком

Вергара розповіла AD, що хотіла почуватися вдома "по-домашньому і комфортно", хвалячи дизайнера Охару Девіс-Гаетано за те, що вона втілила її бачення в життя в неспокійний час.

"Мені сподобалося працювати з Охарою. Вона ніби врятувала мені життя, тому що я була на роздоріжжі. Це було або: "Я буду ненавидіти цей будинок, або я полюблю цей будинок", — зізналася вона.

Крім гардеробної, ще одна її улюблена частина будинку — пишний сад на задньому дворі.

"Коли я знайшла цей будинок, там було жахливо. Це було схоже на замок у Трансільванії. Але коли я вийшла на вулицю і побачила цей сад, я зрозуміла, що хочу жити саме тут. Цей відкритий майданчик схожий на продовження будинку. Найособливіша зона", — зізналася вона.

Софія Вергара провела екскурсію своїм будинком Фото: Sofia Vergara/Instagram

Будинок Вергари сповнений історичної чарівності і розкішних деталей: крісла в стилі бароко у вітальні, іспанська люстра в просторій вітальні і ліпнина з квітковим тисненням ручної роботи на стелі їдальні.

Також у неї є скульптура відомого колумбійського скульптора Фернандо Ботеро, який помер у вересні минулого року.

Нагадаємо, після розлучення з Софією Вергарою, актор Джо Манганьєлло освоюється в ролі холостяка і зробив велике татуювання на руці .