Джо Манганьєлло зробив особливе татуювання після розлучення з Софією Вергарою

Зірка "Справжньої крові" зробив великий напис на руці, віддаючи данину поваги своєму вірменському корінню.

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Актор Джо Манганьєлло освоюється в ролі холостяка після розставання з Софією Вергарою і зробив велике татуювання на руці. Про це пише Page Six.

Джо сам показав татуювання, а його майстер пояснив, що там написано.

"Моя остання робота, найбільша на даний момент за масштабом, Հրեշտակ (Ангел) для @joemanganiello, який, я впевнений, буде носити її з гордістю!", — написав майстер Рубен Малаян.

Нове татуювання Джо Манганьєлло

Нагадаємо, Манганьєлло народився в Піттсбурзі в родині Сьюзан і Чарльза Манганьєлло. Його мати німецького та вірменського походження. Прабабуся Манганьєлло по материнській лінії пережила геноцид вірмен, коли її чоловік і семеро її дітей були вбиті, а її восьма дитина потонула під час втечі через річку Євфрат. Батько Манганьєлло — з родини італійських емігрантів.

Показуючи нове татуювання, Манганьєлло продемонстрував і свого пса на прізвисько Бабблз. Собаку він отримав після розлучення, оскільки Вергара зізналася, що її десятирічний Бабблз, помісь чихуахуа і померанського шпіца, любить куди менше, ніж її вже колишнього чоловіка.

Останнє татуювання Манганьєлло з'явилося більш ніж через місяць після того, як він розповів про своє розставання з Софією Вергарою.

У липні пара розповіла таблоїдам, що вони обопільно "прийняли важке рішення" розлучитися після семи років шлюбу.

Інсайдер водночас повідомив журналістам, що дует "уже давно розлучився" і взяв відпустку від стосунків, щоб "обміркувати своє майбутнє".

Софія і Джо, одружившись 2015 року, підписали шлюбний договір, що дозволяє їм зберігати окремі активи, зароблені протягом усього шлюбу.

Джо Манганьєлло і Софія Вергара Фото: Instagram sofiavergara

Але документи, раніше отримані Page Six, показали, що 51-річна акторка подала заяву про зберігання "різних коштовностей, творів мистецтва та інших особистих речей" 31 липня.

Вона також подала заяву про збереження всіх доходів, отриманих до, під час і після її розставання з Манганьєлло.

З чуток, пара, яка вважалася однією з найміцніших у Голлівуді, розлучилася через дітей. У колумбійської актриси є 31-річний син Маноло від колишнього чоловіка Джо Гонсалеса.

Джон Манганьєлло хотів стати батьком, але Софія не погоджувалася, що і стало причиною розлучення. Утім, інший інсайдер зізнався, що Вергара найбільше на світі любить вечірки та світські тусовки, тоді як Манганьєлло вважав за краще проводити час за комп'ютерними й настільними іграми, а також із друзями й не надто любив усю цю голлівудську метушню.