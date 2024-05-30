"Потрібно використовувати все": Софія Вергара розповіла про ставлення до пластичних операцій (фото)

Софія Вергара зізналася, що почувається "чудово", вона не впевнена, що коли-небудь прийме природне старіння. Модель зізналася, що робить ін'єкції ботокса давно.

Американська акторка і модель Софія Вергара — велика прихильниця пластичної хірургії. 28 травня знаменитість в інтерв'ю Allure висловила свою думку щодо косметичних процедур, а також поділилася, які з них готова зробити.

"Я відчуваю, що потрібно використовувати все, що є. Я маю на увазі, якщо ви дбаєте про старіння. Нічого страшного, якщо тебе це хвилює. Це не кінець світу. Але якщо так, то зараз навколо так багато всього", — зазначила модель. Вергара також зізналася, що поки не готова до кардинальних змін зовнішності. Крім цього, її щільний графік завадить зробити пластичну операцію зараз.

Софія Вергара Фото: Instagram sofiavergara

"Я відчуваю, що зроблю всі пластичні операції, які зможу зробити, коли буду готова. Мені хотілося б, щоб у мене було більше часу простою. Зараз дуже зайнята, а то вже давно що-небудь зробила. Але нині перебуваю постійно перед камерою, тому не можу тижнями сидіти вдома і відновлювати сили", — пояснила Софія. 51-річна зірка також зізналася, що "давно" коле ботокс у ділянці шиї та навколо очей, але від філерів утримується.

"Я не вірю в наповнювач. Я вважаю, що філери корисні, коли ви дуже молоді й хочете трохи збільшити щоки або трохи пухнути губи. У моєму віці я відчуваю, що це не змусить виглядати молодше. Це змусить вас виглядати більш завершеним. І мені здається, що філери якби обтяжують. Тому я проти такої процедури особливо, коли ти досягаєш певного віку", — заявила Вергара.

Софія Вергара Фото: Sofia Vergara/Instagram

Що стосується старіння, знаменитість зізналася, що, хоча у свої роки вона почувається "чудово", вона не впевнена, що коли-небудь прийме старіння "природним шляхом". "Я знаю, що виглядаю по-іншому. Але я не думаю, що коли-небудь стану тією жінкою, у якої вистачить сміливості ходити із сивим волоссям", — зазначила красуня.

Раніше, 2 травня, Софія Вергара розкрила причину, через яку в шлюбі з Манганьєлло у неї не було дітей. За словами моделі, її шлюб розпався, тому що чоловік був молодшим і хотів мати дітей, а вона не хотіла бути старою мамою. Зараз зірка готова стати бабусею.