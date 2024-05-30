"Потрібно використовувати все": Софія Вергара розповіла про ставлення до пластичних операцій (фото)
Софія Вергара зізналася, що почувається "чудово", вона не впевнена, що коли-небудь прийме природне старіння. Модель зізналася, що робить ін'єкції ботокса давно.
Американська акторка і модель Софія Вергара — велика прихильниця пластичної хірургії. 28 травня знаменитість в інтерв'ю Allure висловила свою думку щодо косметичних процедур, а також поділилася, які з них готова зробити.
"Я відчуваю, що потрібно використовувати все, що є. Я маю на увазі, якщо ви дбаєте про старіння. Нічого страшного, якщо тебе це хвилює. Це не кінець світу. Але якщо так, то зараз навколо так багато всього", — зазначила модель. Вергара також зізналася, що поки не готова до кардинальних змін зовнішності. Крім цього, її щільний графік завадить зробити пластичну операцію зараз.
"Я відчуваю, що зроблю всі пластичні операції, які зможу зробити, коли буду готова. Мені хотілося б, щоб у мене було більше часу простою. Зараз дуже зайнята, а то вже давно що-небудь зробила. Але нині перебуваю постійно перед камерою, тому не можу тижнями сидіти вдома і відновлювати сили", — пояснила Софія. 51-річна зірка також зізналася, що "давно" коле ботокс у ділянці шиї та навколо очей, але від філерів утримується.
"Я не вірю в наповнювач. Я вважаю, що філери корисні, коли ви дуже молоді й хочете трохи збільшити щоки або трохи пухнути губи. У моєму віці я відчуваю, що це не змусить виглядати молодше. Це змусить вас виглядати більш завершеним. І мені здається, що філери якби обтяжують. Тому я проти такої процедури особливо, коли ти досягаєш певного віку", — заявила Вергара.
Що стосується старіння, знаменитість зізналася, що, хоча у свої роки вона почувається "чудово", вона не впевнена, що коли-небудь прийме старіння "природним шляхом". "Я знаю, що виглядаю по-іншому. Але я не думаю, що коли-небудь стану тією жінкою, у якої вистачить сміливості ходити із сивим волоссям", — зазначила красуня.
Раніше, 2 травня, Софія Вергара розкрила причину, через яку в шлюбі з Манганьєлло у неї не було дітей. За словами моделі, її шлюб розпався, тому що чоловік був молодшим і хотів мати дітей, а вона не хотіла бути старою мамою. Зараз зірка готова стати бабусею.