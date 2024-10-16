Модель "plus-size" Ешлі Грем вийшла на подіум Victoria's Secret 2024 (фото)

Супермодель викликала фурор своїм виходом на подіум у білизні від знаменитого бренду. За словами Ешлі Грем, вона рада представляти пишнотілих жінок.

Related video

Американська модель у категорії "plus-size" Ешлі Грем увечері 15 жовтня вийшла на подіум Victoria's Secret 2024 року, який відбувся в Duggal Greenhouse у Нью-Йорку, повідомляє US Мagazine.

Це був перший показ мод для бренду, в якому взяла участь 36-річна модель "plus-size". Вона пройшлася подіумом у повністю чорному вбранні: мереживному боді і відповідному чорному халаті, доповнивши образ чорними босоніжками з ремінцями на високих підборах. За спиною Ешлі виднілися знамениті крила "ангела", прикрашені чорно-золотими квітами.

Модель Ешлі Грем Фото: Getty Images

Ідея запросити Грем на подіум виникла після того, як бренд Victoria's Secret зіткнувся з негативною реакцією через відсутність інклюзивності, що призвело до скасування заходу 2019 року, кардинальної реорганізації компанії.

"Перший показ мод VS. Я на сьомому небі від щастя, бо мені вже за тридцять, у мене троє дітей. Зараз я почуваюся такою пишнотілою і сексуальною, а моє вбрання — вогонь. Я дуже рада представляти на подіумі пишнотілих жінок усіх форм і розмірів, для мене це велика честь", — сказала вона в ролику, який опублікувала в Instagram на початку цього місяця.

Ешлі Грем Фото: Getty Images

Що стосується того, що вона сподівається отримати від своєї участі в заході, Грем поділилася: "Ніхто не шукає красу. Досконалості не існує. Ми всі люди, що живуть у тілах, які я вважаю красивими, і я сподіваюся, що саме це і є головний висновок Victoria's Secret".

Раніше, 16 жовтня, Фокус писав про те, що 78-річна Шер виступила на показі Victoria's Secret 2024.