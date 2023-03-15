Модель plus-size Эшли Грэм поделилась обнаженной фотографией

Знаменитая модель не стесняется своих пышных форм и уже не в первый раз обнажается перед камерами.

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35-летняя американская супермодель Эшли Грэм поделилась почти обнаженной фотографией всего через несколько дней после того, как ее неловкое интервью с Хью Грантом на ковровой дорожке 95-ой церемонии вручения стало вирусным.

В своем Instagram-аккаунте мать троих детей опубликовала селфи, на котором прикрыла грудь руками, а нижнюю часть тела кремовой сумочкой Etro. Свои темные волосы она заплела в две длинные косы и дополнила "голый" образ несколькими золотыми кольцами и серьгами.

"🚮🚮🚮", — подписала Грэм публикацию с серией хаотичных фотографий, которая также включала снимок, на котором она была в носках с разделителями пальцев ног, срезала омертвевшую кожу со стопы и перекусила на красной ковровой дорожке на "Оскаре" 2023 года.

Знаменитость поделилась пикантным фото на следующий день после того, как она прокомментировала свое интервью с Хью Грантом, которого зрители раскритиковали за "грубость" по отношению к телеведущей.

"Знаете что, моя мама говорила мне убивать людей добротой, так что вот так", — сказала Грэм TMZ, когда ее спросили, не обиделась ли она на холодные ответы актера.

Во время короткого интервью, которое длилось менее двух минут, Грэм задала 62-летнему актеру ряд вопросов, которые обычно задают на красных дорожках. Когда его спросили о костюме, который он выбрал для вечера, Грант прямо сообщил ей, что это "всего лишь" его костюм, созданный неназванным "портным".

Грэм, похоже, не знала, что спросить у Гранта после того, как задала все ее первоначальные вопросы, поэтому поинтересовалась, каково это работать над фильмом "Достать ножи: Стеклянная луковица".

Актер закатил глаза и ответил, что появился в картине всего на несколько минут. Грэм продолжила, отметив, что ему, вероятно, все равно было весело: "Эм… Немного", — сухо ответил Грант.

Разговор Эшли и Хью активно обсуждают в Сети. В частности, поклонники были ошеломлены поведением Гранта, который во время разговора с Грэм отвечал очень коротко и всем своим видом показывал, что ему неинтересно общаться.

Ранее Фокус писал, что Эшли Грэм появилась в обтягивающем кожаном платье на Неделе моды в Париже.