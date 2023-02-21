Модель plus-size Эшли Грэм в обтягивающем кожаном платье на Неделе моды в Лондоне

Знаменитость в очередной раз ошеломляет поклонников своим нарядом.

Related video

Эшли Грэм без особых усилий привлекла к себе всеобщее внимание, проведя вечер на Недели моды в Лондоне в понедельник. Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя модель plus-size выглядела невероятно, выбрав для светского мероприятия коричневое кожаное платье миди, которое подчеркивало ее изгибы. Бывшая судья шоу "Топ-модель по-американски" подобрала к аутфиту пару черных туфель на каблуках с открытым носком.

[ + – ] Эшли Грэм Фото: Getty Images

Темные локоны Эшли собрала в хвост и дополнила свой наряд парой привлекательных золотых сережек и серебряных колец. Свою естественную красоту звезда подчеркнула неяркой палитрой макияжа.

Напомним, мама троих детей Эшли Грэм поделилась в своем Instagram-аккаунте новыми фотографиями, сделанными во время отдыха в теплых краях.

Также Фокус писал, что Эшли Грэм посетила с ежегодную церемонию вручения награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards. Для своего появления на церемонии девушка выбрала свободный длинный шелковый плащ шоколадного оттенка от бренда Michael Kors. Однако изюминкой образа стало то, что Эшли надела плащ, как платье.