Эшли Грэм продемонстрировала пышные формы в купальнике (фото)

Известная модель продемонстрировала фигуру в купальнике.

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Модель plus-size и мама троих детей Эшли Грэм поделилась в своем Instagram-аккаунте новыми фотографиями, сделанными во время отдыха в теплых краях.

На снимках красавица-брюнетка позирует в купальнике оливкового оттенка, состоящего из топа и плавок с высокой талией.

Эшли не стесняется демонстрировать поклонникам свои пышные формы. И этим она вдохновляет других женщин не комплексовать, а любить себя такой, какой ты есть.

[ + – ] Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham [ + – ] Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

Пляжный аутфит Грэм дополнила соломенной шляпой и широким золотым браслетом на руке.

В этом образе модель устроила себе импровизированный фотосет, который показала в фотоколлаже.

[ + – ] Эшли Грэм Фото: Instagram @ashleygraham

В прошлом году популярная модель запустила собственную линию удобных и поддерживающих бюстгальтеров без косточек под названием Ashley's Knix shapewear collection, которая предлагает расширенный размерный ряд.

Напомним, Эшли Грэм в золотом асимметричном мини-платье посетила вечеринку.

Также Фокус писал, что Эшли Грэм посетила с ежегодную церемонию вручения награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards. Для своего появления на церемонии девушка выбрала свободный длинный шелковый плащ шоколадного оттенка от бренда Michael Kors. Однако изюминкой образа стало то, что Эшли надела плащ, как платье.