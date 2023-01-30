Ешлі Ґрем продемонструвала пишні форми у купальнику (фото)

Відома модель продемонструвала фігуру у купальнику.

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Модель plus-size та мама трьох дітей Ешлі Ґрем поділилася у своєму Instagram-акаунті новими фотографіями, зробленими під час відпочинку у теплих краях.

На знімках красуня-брюнетка позує в купальнику оливкового відтінку, що складається з топу та плавок із високою талією.

Ешлі не соромиться демонструвати шанувальникам свої пишні форми. І цим вона надихає інших жінок не комплексувати, а любити себе такою, якою ти є.

[ + – ] Ешлі Ґрем Фото: Instagram @ashleygraham [ + – ] Ешлі Ґрем Фото: Instagram @ashleygraham

Пляжний аутфіт Ґрем доповнила солом'яним капелюхом і широким золотим браслетом на руці.

У цьому образі модель влаштувала собі імпровізований фотосет, який показала у фотоколажі.

[ + – ] Ешлі Ґрем Фото: Instagram @ashleygraham

Минулого року популярна модель запустила власну лінію зручних бюстгальтерів без кісточок під назвою Ashley's Knix shapewear collection, яка пропонує розширений розмірний ряд.

Нагадаємо, вона у золотій асиметричній мінісукні відвідала вечірку.

Також Фокус писав, що Ешлі Ґрем відвідала зі щорічною церемонією вручення нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards. Для появи на церемонії дівчина обрала вільний довгий шовковий плащ шоколадного відтінку від бренду Michael Kors. Проте родзинкою образу стало те, що Ешлі одягла плащ, як сукню.