Зробила з плаща сукню: модель plus-size Ешлі Грем відвідала церемонію нагородження у Нью-Йорку

Відома модель вирішила виділитися своїм образом.

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35-річна американська модель plus-size Ешлі Грем відвідала зі щорічною церемонією вручення нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards. Про це пише DailyMail.

Відомо, що серед гостей заходу було багато зірок світового масштабу, а одним із цьогорічних лауреатів церемонії стала Кім Кардаш'ян та її бренд спідньої білизни Skims.

Для появи на церемонії дівчина обрала вільний довгий шовковий плащ шоколадного відтінку від бренду Michael Kors. Проте родзинкою образу стало те, що Ешлі одягла плащ, як сукню.

Свій нестандартний аутфіт модель доповнила чорним широким поясом із золотистою пряжкою. Завершили її образ високий пучок, масивні золоті сережки та босоніжки.

Нагадаємо, у грудні 2021 року вагітна двійнею американська plus-size модель Ешлі Грем поділилася в соцмережах кадрами з нової фотосесії.

Раніше Фокус повідомляв, що Ешлі Грем показала свої розтяжки на ногах та недосконалості тіла, чим закликала всіх жінок любити кожен міліметр свого тіла та навіть його недоліки.