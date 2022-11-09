Сделала из плаща платье: модель plus-size Эшли Грэм посетила церемонию награждения в Нью-Йорке

Известная модель решила выделиться своим образом.

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35-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм посетила с ежегодную церемонию вручения награды Совета модельеров Америки CFDA Fashion Awards. Об этом пишет DailyMail.

Известно, что среди гостей мероприятия было много звезд мирового масштаба, а одним из лауреатов церемонии в этом году стала Ким Кардашьян и ее бренд нижнего белья Skims.

Для своего появления на церемонии девушка выбрала свободный длинный шелковый плащ шоколадного оттенка от бренда Michael Kors. Однако изюминкой образа стало то, что Эшли надела плащ, как платье.

Свой нестандартный аутфит модель дополнила черным широким поясом с золотистой пряжкой. Завершили ее образ высокий пучок, массивные золотые серьги и босоножки.

Напомним, в декабре 2021 года беременная двойней американская plus-size модель Эшли Грэм поделилась в соцсетях кадрами из новой фотосессии.

Ранее Фокус сообщал, что Эшли Грэм показала свои растяжки на ногах и несовершенства тела, чем призвала всех женщин любить каждый миллиметр своего тела и даже его недостатки.