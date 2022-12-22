Модель plus-size Ешлі Грем у золотій мінісукні відвідала вечірку (фото)

Відома модель не соромиться носити досить сміливе вбрання.

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35-річна модель plus-size Ешлі Грем опублікувала у Instagram знімки свого відвертого образу, в якому вона відвідала вечірку. Про це пише Daily Mail.

З нагоди 30-річчя подруги дівчина одягла золоту асиметричну мінісукню. Наряд з відкритою спиною чудово підкреслював її фігуру у вигляді пісочного годинника. Навіть у такому відвертому вбранні Ешлі почувала себе дуже впевненою.

Красуня-брюнетка зібрала волосся в пучок ззаду, залишивши спереду пасма, зробила макіяж із золотими тінями на очах і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями. На руках у неї були золоті каблучки. Свій образ Ешлі завершила золотистою сумочкою та парою нових черевиків Jimmy Choo x Timberland Crystal Boots за 6000 доларів.

Раніше, цього року, Грем запустила власну лінію зручних та підтримуючих бюстгальтерів без кісточок під назвою Ashley's Knix shapewear collection, яка пропонує розширений розмірний ряд.

Також Фокус писав, що Ешлі Грем відвідала щорічну церемонію вручення нагороди Ради модельєрів Америки CFDA Fashion Awards. Для появи на церемонії дівчина обрала вільний довгий шовковий плащ шоколадного відтінку від бренду Michael Kors. Проте ізюминкою образу стало те, що Ешлі одягла плащ, як сукню.